Деякі умови вже виконані: Україна наближається до переговорів про членство в ЄС

Україна виконала 2 умови з 7-ми, які були встановлені Європейською комісією.

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Україна виконала 2 умови для членства в ЄС / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна поступово наближається до початку переговорного процесу щодо вступу в Євросоюз. Вже були виконані 2 умови із 7-ми. Про це заявили в Єврокомісії, повідомляє Європейська правда.

Україна повністю виконала умови щодо органів судової влади та засобів масової інформації. Реформу Конституційного суду в Єврокомісії назвали "хорошим прогресом".

"Деякий прогрес" також спостерігається у процесі деолігархізації, питанні національних меншин, боротьбі з корупцією і відмиванням грошей.

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Єврокомісія вважає, що Україні слід зосередитись на внесенні правок у процедуру відбору суддів Конституційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії та почати відбір. Крім того, в ЄК хочуть, щоб Україна створила послужний список у справах про корупцію на високому рівні.

Умова буде вважатися зарахованою у тому випадку, якщо критерії будуть виконані більш ніж на 50% - вжито важливі заходи, але деякі ще не втілені.

Слід зазначити, що Єврокомісія поставила Кишиневу 9 умов, а Грузії - 12.

Членство України в Євросоюзі

17 червня 2022 року Європейська комісія винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС.

23 червня Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Крім України, ЄП підтримав надання цього статусу також сусідній Молдові.

2 лютого в Києві відбулося історичне спільне засідання з представниками Єврокомісії та членами українського уряду. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн назвала Україну "серцем Європи, в якому сповідуються цінності ЄС". Вона акцентувала увагу на тому, що прапор України обов'язково буде розвиватися в штаб-квартирі Єврокомісії.

9 лютого президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Глава держави провів низку зустрічей з лідерами Європейського Союзу, виступив у Європарламенті та взяв участь у саміті країн-учасниць Євросоюзу.

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