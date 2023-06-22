УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Деякі умови вже виконані: Україна наближається до переговорів про членство в ЄС

Ангеліна Підвисоцька
22 червня 2023, 17:37 оновлено 22 червня, 17:41
55
Україна виконала 2 умови з 7-ми, які були встановлені Європейською комісією.
ЕС, Украина в ЕС
Україна виконала 2 умови для членства в ЄС / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна поступово наближається до початку переговорного процесу щодо вступу в Євросоюз. Вже були виконані 2 умови із 7-ми. Про це заявили в Єврокомісії, повідомляє Європейська правда.

Україна повністю виконала умови щодо органів судової влади та засобів масової інформації. Реформу Конституційного суду в Єврокомісії назвали "хорошим прогресом".

"Деякий прогрес" також спостерігається у процесі деолігархізації, питанні національних меншин, боротьбі з корупцією і відмиванням грошей.

відео дня

Єврокомісія вважає, що Україні слід зосередитись на внесенні правок у процедуру відбору суддів Конституційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії та почати відбір. Крім того, в ЄК хочуть, щоб Україна створила послужний список у справах про корупцію на високому рівні.

Умова буде вважатися зарахованою у тому випадку, якщо критерії будуть виконані більш ніж на 50% - вжито важливі заходи, але деякі ще не втілені.

Слід зазначити, що Єврокомісія поставила Кишиневу 9 умов, а Грузії - 12.

Членство України в Євросоюзі

17 червня 2022 року Європейська комісія винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС.

23 червня Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Крім України, ЄП підтримав надання цього статусу також сусідній Молдові.

2 лютого в Києві відбулося історичне спільне засідання з представниками Єврокомісії та членами українського уряду. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн назвала Україну "серцем Європи, в якому сповідуються цінності ЄС". Вона акцентувала увагу на тому, що прапор України обов'язково буде розвиватися в штаб-квартирі Єврокомісії.

9 лютого президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Глава держави провів низку зустрічей з лідерами Європейського Союзу, виступив у Європарламенті та взяв участь у саміті країн-учасниць Євросоюзу.

Інші новини:

Євросоюз війна в Україні Еврокомиссия вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

"Ми разом повинні замучити Путіна": Дуда різко висловився на адресу президента РФ

"Ми разом повинні замучити Путіна": Дуда різко висловився на адресу президента РФ

18:25 Світ
Росія готує теракт на ЗАЕС: якими будуть наслідки і що робити під час вибуху

Росія готує теракт на ЗАЕС: якими будуть наслідки і що робити під час вибуху

18:08 Україна
Деякі умови вже виконані: Україна наближається до переговорів про членство в ЄС

Деякі умови вже виконані: Україна наближається до переговорів про членство в ЄС

17:37 Політика
Всі головні новини

Останні новини

18:29

Жінка у Львові пішла на масаж і впала в кому: що сталося

18:25

"Ми разом повинні замучити Путіна": Дуда різко висловився на адресу президента РФВідео

18:16

Режисер-воїн Сеітаблаєв розлучився з дружиною і показав нову кохану

18:08

Росія готує теракт на ЗАЕС: якими будуть наслідки і що робити під час вибуху

17:56

Як зберегти зелень свіжою: жінка показала напрочуд простий лайфхакВідео

Путін боїться наступу ЗСУ, в Кремлі підгорає, готується перезавантаження влади - СотникПутін боїться наступу ЗСУ, в Кремлі підгорає, готується перезавантаження влади - Сотник
17:37

Деякі умови вже виконані: Україна наближається до переговорів про членство в ЄС

17:25

Ветеринар ледь не помер від сміху: доктор завзято сміявся, почувши кличку собаки

17:07

Вріже потужна спека з дикими зливами: в Україну мчить справжня пекельна погода

16:59

Родина одеського військкома придбала в Іспанії віллу та автівки на мільйони доларів

Реклама
16:38

Людина п'є Кока-колу кожен день: в чому шкода і небезпека

16:35

Напій богів з жовтої бочки: як робили легендарний квас в СРСР

16:28

Такі кабачки смачніше, ніж м'ясо в 100 разів: шалено смачний рецепт за копійки

16:15

"Головна баба-пліткарка": Володимир Остапчук "наїхав" на Славу Дьоміна

16:13

"Що я буду доводити?": Винник пояснив, чому зник з поля зору фанатокВідео

16:02

Місячний календар на липень 2023: в який день липня не можна нічого купувати

15:50

"Це брехня": у Кремлі відповіли на заяву Зеленського про теракт Росії на ЗАЕС

15:43

Світ знайде спосіб ліквідувати Путіна - Зеленський

15:38

Про можливий теракт на Запорізькій АЕС: чи натисне Путін червону кнопкуПогляд

15:26

2 неймовірно дешевих способа, як прибрати з одягу плями від трави

15:25

Як правильно зберігати хліб влітку: хитрий спосіб допоможе в дику спекуВідео

Реклама
15:14

Як найкраще зберегти кріп на зиму: незвичайні способи

14:58

"Я дівчинка": Слава Камінська виправдалася за відмову повертатися в Україну

14:56

Зеленський заборонив російські та білоруські книжки в Україні

14:48

"Роблю це щороку": чоловік показав, як врятувати помідори від шкідниківВідео

14:15

Шойгу "замилив очі" Путіну, що до кінця червня збере "резервну армію"

14:07

У Путіна готові підірвати ЗАЕС, і тоді Захід піде війною на Росію - СотникВідео

13:35

Що відбувається з людиною, яка регулярно п'є молоко

13:20

"Козаченько слово тримає" : де проходить службу Віталій Козловський

13:12

Суд закрив провадження, за допомогою якого кредитори хотіли захопити зерновий термінал в Одесі актуально

12:59

Кубраков оголосив про міжнародне партнерство We build Ukraine з відбудови України

12:56

"Зовсім погана": Валюху зі Сватів знайшли в поїзді в неадекватному стані

12:51

Прискорений вступ України до НАТО: Шольц розкрив плани щодо допомоги Києву

12:46

Для чого корисно їсти вишню: як проста ягода покращує сон

12:26

Ні копійки за душею: 3 знака зодіаку, які не вміють збирати гроші

12:08

РФ хотіла зруйнувати ще одну дамбу: ЗМІ дізналися, куди вночі цілилися "Кинджали"Відео

12:05

Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій АЕС - Зеленський

12:05

"Пацани перегріли атмосферу": Сотник пояснив погрози Путіна на адресу НАТОВідео

11:54

"Тривога вдвічі сильніша": експерт пояснив, чим загрожує ядерна зброя Росії в БілорусіВідео

11:44

"Повинен був щось ляпнути": Сотник пояснив, навіщо Путін образив ЗеленськогоВідео

11:43

Як приготувати сирники, якщо сир сухий: безпрограшний варіант

Реклама
11:32

Що сховав хитрий Кім: знайдіть 7 відмінностей на фото

11:24

Впервше на шоу Голос країни: стало відомо, хто ховався у образі КИЛИММЕНАВідео

11:22

"Збожеволів вже давно": Сотник пояснив, чому Путін пішов війною на УкраїнуВідео

10:57

"Будуть говорити лише українці": у ГУР прокоментували удар по Чонгарському мосту

10:39

ЗСУ наступають у Донецькій та Запорізькій областях, є частковий успіх - Генштаб

10:31

"Постукування" по Чонгару: оккупантам час евакуюватися, потім тільки вплавПогляд

10:27

Кухонне диво: дівчина показала, як легко відмити банку зсерединиВідео

10:22

Проходить детокс закордоном і мовчить про війну: куди подівся Дівєєв-Церковний

10:13

"У Києва залишилося багато карт, щоб розіграти": у CNN назвали рецепт успіху ЗСУ

09:47

Дружина Іраклі Макацарія заспівала: екс-холостяк поділився ніжним відео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти