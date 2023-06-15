Аварія на ЗАЕС реальна: Кошарна заявила, що РФ ймовірно замінувала ставок-охолоджувач

Окупанти використовуватимуть ЗАЕС для ядерного шантажу, щоб посадити Київ за стіл переговорів під час контрнаступу ЗСУ.

https://glavred.net/ukraine/avariya-na-zaes-realna-kosharnaya-zayavila-chto-rf-veroyatno-zaminirovala-prud-ohladitel-10478158.html Посилання скопійоване

Ольга Кошарна вважає, що окупанти замінували ЗАЕС / Колаж : Главред, фото: Енергоатом, скріншот

Аварія на Запорізької АЕС цілком може стати реальністю. Не виключено, що російські окупанти замінували шандору у ставку-охолоджувачі та будуть використовувати це для ядерного шантажу. Про це в інтерв'ю Главреду сказала незалежний експерт з питань ядерної енергетики Ольга Кошарна.

За її словами, в країні-агресорі РФ нічого просто так не роблять. Зокрема, два тижні тому кремлівський диктатор Путін спочатку говорив про "брудну бомбу на ЗАЕС", потім окупанти нібито зловили українських "диверсантів", а в уряді Росії ухвалали постанову про те, щоб не проводити розслідування техногенних катастроф у Запорізькій, Херсонській області, а також в ОРДЛО до 1 січня 2028 року. Крім того, Росія пише ноти МАГАТЕ про нібито збиття українських безпілотників над ЗАЕС.

Кошарна додала, що особливо її насторожив приїзд на Запорізьку АЕС першого заступника глави адміністрації Путіна Сергія Кирієнка. Він особисто оглядав ставок-охолоджувач, після чого російські водолази спускалися в цей ставок для нібито зміцнення шандори (шторка для спуску води). Кошарна майже впевнена, що її замінували.

відео дня

"Тобто така методологія ФСБ - спочатку оголосити про нібито підготовку Україною вибуху на ЗАЕС, а потім зробити все самим", - сказала вона.

Експерт вважає, що окупанти будуть використовувати ЗАЕС для ядерного шантажу, щоб посадити Київ за стіл переговорів під час контрнаступу ЗСУ.

"І навіть якщо наші війська підуть повз Енергодар, на Мелітополь, і деокупують ось цю частину сухопутного підніжжя ЗАЕС, росіяни будуть сидіти там, як в обложеній фортеці. Вони роблять там запаси всього - озброєнь, їжі, води, і будуть говорити про те, що влаштують там аварію", - вважає Кошарна.

Хто така Ольга Кошарна Кошарна Ольга Павлівна (нар. 8 жовтня 1955 року) – ексчлен колегії Державної інспекції ядерного врегулювання України, директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціаціх "Український ядерний форум", кандидат хімічних наук. Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки.

Ситуація на Запорізькій АЕС

6 червня 2023 року стало відомо про те, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС.

Внаслидок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко впав. Вода звідти необхідна для того, щоб атомна станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.

7 червня перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк закликав жителів Енергодара покинути місто через можливу загрозу від Запорізької АЕС. Він зазначив, що окупанти зробили на атомній електростанції склади техніки та боєприпасів, тому ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною.

У Telegram-каналі Каховської ГЕС повідомили, що після підриву Каховської ГЕС є ризики для ядерної та радіаційної безпеки, що може призвести до катастрофи. Саме тому останній енергоблок Запорізької атомної електростанції вирішили перевести в режим "холодної зупинки". Це найбезпечніший стан для атомного реактора.

Інші новини: