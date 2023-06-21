"Жорсткі бої": ЗСУ просуваються на півдні - Зеленський розповів подробиці

Українські військові просуваються на півдні і знаходяться в обороні в Донецькій області.

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ВСУ просуваються на південному напрямку / Колаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, Офіс президента

Українські військові просуваються вперед на південному напрямку і звільняють населені пункти. Про ситуацію на фронті розповів президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

На фронті в Донецькій області українські військові перебувають в обороні.

"Фронт. Жорстокі бої. Південь - знищуємо ворога. Донецька область - знищуємо ворога. Куп'янський напрямок - що б там не планували російські терористи, знищимо ворога. На півдні є наш рух вперед. Дякую воїнам! На сході - тримаємо оборону", - сказав Зеленський.

Президент також розповів про те, що захисникам вдалося знищити російський літак Мі-24.

Дивіться відео з вечірнім відеозверненням Зеленського:

Контрнаступ ВСУ

В американському Інституті вивчення війни повідомили, що армія України просунулася мінімум на трьох ділянках фронту. На деяких напрямках війська досягли успіхів. Агресорка Росія, ймовірно, перекинула із захопленого лівобережжя Херсонщини значну частину своїх військ на Бахмутський і Запорізький напрямки.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що ЗСУ наступають на півдні, йдуть важкі бої. Українські війська досягають поступового просування. На Куп'янському та Лиманському напрямках атакують російські окупанти.

У Пентагоні заявили, що контрнаступальні операції України будуть важкими. Військам знадобиться час для звільнення своєї землі від російських окупантів. Однак ЗСУ в результаті доб'ються успіху.

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