Путін хоче створити "санітарну зону": Тука назвав території, які увійшли б

Російський диктатор хоче створити таку зону на території окупованих територій України.

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Путін хоче створити в Україні санітарну зону / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Главред

Російський диктатор Володимир Путін, який розв'язав криваву війну проти України, хоче створити так звану мляву "санітарну зону". Цю зону він хоче створити на території України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів ексзаступник голови МінТОТ, колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука.

Путін хоче зробити "санітарну зону" на окупованих територіях України.

"На федеральних помийних каналах РФ, у Соловйова, Попова і Скабєєвої з'являється теза про необхідність ставити військові дії на поточному етапі. Мовляв, головне для Росії - не втратити завойовані території. Про це говорить і легендарний персонаж "Йося", він же Євген Пригожин, який теж вкидав тезу про зупинку "СВО", тому що для Росії зараз головне - не втратити території, які вони окупували", - сказав Георгій Тука.

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Дивіться відео з інтерв'ю Георгія Туки:

"Санітарна зона" в Україні

Нагадаємо, що Путін видав нові цілі війни і пригрозив ввести "санітарну зону" в Україні. Путін пригрозив, що Кремль може розглянути питання про створення "санітарної зони" в Україні, якщо триватимуть обстріли російських регіонів.

У Зеленського різко відповіли на маячню Путіна про "санітарну зону". Михайло Подоляк пояснив, якими саме Путін бачить українські території, говорячи про "санітарну зону".

Тука розповів, чого насправді хоче досягти Путін цими "санітарними зонами". Однією з причин є те, що РФ хоче зафіксувати "досягнуті успіхи", бо ситуація для російських збройних сил виглядає доволі тривожною.

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