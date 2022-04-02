Італія слідом за Німеччиною, Туреччиною і Великобританією готова стати гарантом безпеки України - МЗС

Італія слідом за Німеччиною , Туреччиною і Великобританією готова стати гарантом безпеки України / скріншот ТАСС

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що Італія готова виступити гарантом нейтралітету України.

"Італія працює в режимі нон-стоп, щоб покласти край цьому конфлікту за допомогою санкцій і ніколи не відмовляючись від дипломатичного каналу. Продовження переговорів між сторонами і гуманітарне перемир'я є пріоритетами. Ми відзначаємо прогрес, досягнутий в Туреччині після зустрічі між двома делегаціями. Уряд Італії готовий внести свій внесок у мирний процес і виступити гарантом нейтралітету України" - сказав італійський дипломат, пише La Repubblica.

Після переговорів у Стамбулі у вівторок представник української делегації на переговорах з Росією Олександр Чалий пояснив, що Україна домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО.

Гаранти безпеки України

До цього три країни Ради Безпеки ООН заявили про готовність стати гарантом безпеки для України. Йдеться про Німеччину, Туреччину та Великобританію.

Постпред Великобританії в ООН Барбара Вудворд заявила, що її країна готова "зіграти свою роль" у забезпеченні гарантій безпеки України, якщо Київ Про це попросить.

Про підтримку України з боку Туреччини та Німеччини повідомив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.

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