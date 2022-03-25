Новий формат безпеки для України: у Зеленського назвали ймовірні країни-гаранти

Андрій Єрмак / РБК-Україна

Україна очікує отримати гарантії безпеки від постійних членів ООН, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Як підкреслив він в інтерв'ю грузинським журналістам, Україна заслуговує бути одним із засновників нової системи безпеки.

"Тому що саме наша країна героїчно протистоїть одній з найбільших армій світу. Гарантами нашої безпеки повинні стати постійні члени ООН. Ми б додали в них Туреччину, Німеччину, Канаду, Ізраїль. Також отримали інформацію про бажання приєднатися до цього процесу від Італії", - повідомив глава ОП.

За його словами, Україна також зацікавлена в тому, щоб до гарантій безпеки приєдналися країни-сусіди.

"Це повинні бути конкретні працюючі гарантії, оскільки у нас є негативний досвід Будапештського меморандуму, який більш точно не повторимо", - додав Єрмак.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Ердоган сказав, що він бачить консенсус на переговорах України і Росії за чотирма напрямками - відмова Києва від вступу в НАТО, надання російській мові статусу офіційної, демілітаризація і гарантії безпеки. Турецький глава держави зазначив, що сторонам складно домовитися щодо Криму і Донбасу.

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