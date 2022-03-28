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Договір України з Росією: у Зеленського заявили, що Туреччина може стати гарантом безпеки

28 березня 2022, 11:19

Київ розглядає можливість підключення Анкари до домовленостей з Москвою.

Україна Туреччина
Туреччина може увійти до списку країн-гарантів безпеки України - Офіс президента / ua.depositphotos.com

Туреччина знаходиться серед тих держав, які можуть запропонувати Україні гарантії безпеки в рамках договорів щодо закінчення війни Москви проти Києва. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Як повідомляє Reuters, він розповів про те, що в майбутньому турецька держава може стати гарантом безпеки України.

"Туреччина входить до переліку тих країн, які можуть стати гарантами нашої безпеки в майбутньому", - підкреслив він.

Нагадаємо, глава фракції Слуга народу у Верховній Раді, представник України на перемовинах щодо завершення війни з Росією Давид Арахамія заявив, що українська і російська делегація проведуть перемовини у Туреччині 28-30 березня.

Керівник російської делегації Володимир Мединський сказав, що зустріч має відбутися 29-30 березня.

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк казав, що Київ та Москва під час перемовин щодо закінчення бойових дій не обговорюють питання нейтрального статусу української держави. Києву потрібні гарантії безпеки, вони повинні включати і військовий аспект.

Президент Володимир Зеленський стверджував, що держава готова говорити з Москвою щодо питань гарантій безпеки, нейтралітету і без'ядерного статусу.

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новини України Офіс президента новини Туреччини Ігор Жовква війна Росії та України
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