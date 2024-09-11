УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Погрожують відповіддю: у Кремлі видали жалюгідну реакцію на рішення про дозвіл бити по РФ

Ангеліна Підвисоцька
11 вересня 2024, 14:42
204
Раніше повідомлялося про те, що США незабаром можуть дозволити Україні бити по РФ далекобійними ракетами.
Пєсков, ATACAMS
Кремль відреагував на майбутній дозвіл бити далекобійними ракетами по РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот із відео

У Кремлі видали жалюгідну реакцію на рішення дати Києву бити по території РФ далекобійними ракетами. При цьому Москва погрожує завдавати ударів у відповідь по Україні. Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Пєсков цинічно каже, що вся "СВО" нібито є "відповіддю на всі дії" і знову звинуватив у всьому Захід.

"Тривають спроби дистанціюватися від залученості в цей конфлікт з боку США і європейських держав. Не думаємо, що це виходить. Залученість США, європейських держав у конфлікт навколо України має прямий характер, безпосередній характер. І кожен новий крок ступеня цієї залученості підвищує все в наявності", - сказав Пєсков.

відео дня

Удари по Росії - що говорили в США і в Україні

Україна вже тривалий час вимагала від США дозволити їй завдавати глибших ударів по військових цілях окупантів у Росії. Але донедавна адміністрація Байдена щодо цього висловлювалася категорично.

В інтерв'ю NBC News президент Володимир Зеленський зазначив, що Америка має дати "зелене світло" хоча б на застосування наявних далекобійних ракет по Росії.

Головною метою таких глибоких ударів стануть військові аеродроми, які росіяни використовують для обстрілів України. Однак, на думку майора ЗСУ Олексія Гетьмана, під ударом опиняться і військово-промислові заводи.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право наносити удари по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також вертольоти.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США вторгнення Росії Дмитро Пєсков
Реклама

Головне за день

Не лише військові аеродроми: у Міноборони заявили про нові цілі ATACMS у Росії

Не лише військові аеродроми: у Міноборони заявили про нові цілі ATACMS у Росії

15:35 Україна
У Трампа зʼявилась велика проблема після дебатів з Гарріс - політолог

У Трампа зʼявилась велика проблема після дебатів з Гарріс - політолог

14:48 Світ
Президент Туреччини видав важливу заяву про повернення Криму Україні

Президент Туреччини видав важливу заяву про повернення Криму Україні

14:47 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Озлоблений і вседозволений : Крістіна Орбакайте поставила росіян на місце 7933

"Озлоблений і вседозволений": Крістіна Орбакайте поставила росіян на місце

Простіше, ніж може здатися: як правильно та швидко чистити жалюзі 7800

Простіше, ніж може здатися: як правильно та швидко чистити жалюзі

Індексація пенсій в Україні: в уряді назвали дату підвищення виплат 6888

Індексація пенсій в Україні: в уряді назвали дату підвищення виплат

Всю Україну накриють дощі: синоптик назвала дату негоди 6800

Всю Україну накриють дощі: синоптик назвала дату негоди

Останні новини

16:27

"Небезпечніші за ракетний удар": експерт назвав загрозу, до якої може вдатися РФ

16:25

Навіть найстійкіший розтане за 20 хвилин: чим вивести застарілий жир

16:18

Полювання за складами з ракетами Ірану у РФ: рецепт, як врятуватися Україні

16:03

"Боявся три роки": хворий на діабет Melovin заговорив про нові проблеми зі здоров'ям

15:52

Виклик для України і найважчий період: як зміниться ситуація на фронті восени - прогноз

Курська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - КузанКурська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - Кузан
15:50

Ця книга коштує тисячі доларів: жінка здивувала знахідкою на секонд-хенді

15:44

Більше ніякого павутиння: як позбутися павуків у домі

15:35

Не лише військові аеродроми: у Міноборони заявили про нові цілі ATACMS у Росії

15:29

Чи Гарріс - ідеальний кандидат для Путіна: політолог пояснив, що сталося на дебатах

Реклама
15:20

Задача для вступу в Гарвард спантеличила багатьох: лише геній знайде відповідь

14:58

Оксана Білозір зізналася, як складаються її стосунки з колишнім чоловіком

14:48

У Трампа зʼявилась велика проблема після дебатів з Гарріс - політолог

14:47

Президент Туреччини видав важливу заяву про повернення Криму Україні

14:46

Дивлячись в очі: журналістка сказала Олені Зеленській, що про неї думають українки

14:42

Погрожують відповіддю: у Кремлі видали жалюгідну реакцію на рішення про дозвіл бити по РФ

14:39

"Спокій, а не хаос": Тейлор Свіфт тонко потролила Дональда Трампа

14:20

Намагалася переплюнути Кейт: Меган Маркл наважилася на відчайдушний крок

14:02

Спонсорування ЗСУ: сина Юрія Нікуліна перевіряють у РФ - деталі

13:51

Дебати Трампа і Гарріс: що мала почути Україна, і чому Путіну потрібен новий штурм КапітоліюПогляд

13:37

Путініст Лепс довгі роки приховував неприємну хворобу

Реклама
13:36

"Сміттєві" шкідники: у Чернігові бізнесмени Тарасовці понищили озеро на 216 млн грн

13:25

"Підліт - миттєвий, збити важко навіть системою Patriot": експерт - про іранські ракети

13:19

Зеленський дав зрозуміти, що Україна не відмовиться від Криму: заяваФото

12:46

4 інгредієнти і готово: миттєвий салат "Озерна" - неможливо наїстисяВідео

12:45

Є загиблі та поранені: росіяни вдарили по Дніпропетровщині балістикою

12:38

Блінкен із главою МЗС Британії прибули до України: деталі візиту

12:22

Цвістимуть і не захворіють: чим потрібно посипати троянди восени

11:55

У Росії діти вщент спалили військовий вертоліт Мі-8: обіцяли винагороду 5 млн рублів

11:54

Захід чекає від України більш реалістичного плану "Б" у війні з Росією - WSJ

11:52

"Життя - річ непередбачувана": Слава Камінська возз'єдналася з колишнім чоловіком

11:50

Помер Масляков: у Росії прощаються з коміком-путіністом

11:23

Жінка озолотилася після походу в секонд-хенд: що вона там знайшлаВідео

11:02

Маломуж ответил, передаст ли Иран России дальнобойные ракеты Zolfaghar

10:50

Китайський гороскоп на завтра 12 вересня: Драконам - зрив, Коням - стрес

10:46

Київ приймає іноземних гостей: в Україну прибули лідери Латвії, Литви, Чехії та Молдови

10:44

РФ і Китай нарощують військово-технічну співпрацю: в ISW розкрили загрози для світу

10:11

"Її чекали, ми сподівалися": що сталося з мамою зрадниці Наташі Корольової

10:06

На Черкащині затримали "кримінального авторитета", який жорстко побив військовогоВідео

09:52

Боїться, що літак зіб'ють: Путін зібрався в країну НАТО і висунув умови - ЗМІ

09:03

"Озлоблений і вседозволений": Крістіна Орбакайте поставила росіян на місце

Реклама
08:58

Росіяни готують прорив у Селидове: Машовець попередив про погіршення ситуації

08:44

ЗСУ використали практично всі запаси ракет ATACMS - CNN

08:21

10 тисяч снарядів у день: в ISW заявили про велике нарощення військового виробництва РФ

08:10

США категорично проти зміни режиму в РФ?Погляд

07:38

Ситуація погіршилася: армія РФ почала активний штурм на Курщині - DeepState

07:05

Яка лінія довша: тільки геній знайде правильну відповідь за 6 секунд

06:57

Дебати Гарріс і Трампа: республіканець двічі ухилився від питання про перемогу України

06:10

Як російські РЕБ виявилися небезпечнішими для самих росіянПогляд

05:56

Гороскоп на завтра 12 вересня: Близнюкам - екстремальний виклик, Козерогам - щасливий день

05:05

Піна для гоління очистить всю ванну кімнату: жінка показала вражаючий лайфхакВідео

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем нарождення жінціЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти