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Німеччина за Мерца може стати партнером України №1 - Андрій Мельник

Віталій Кірсанов
5 травня 2025, 12:11
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Німеччина може стати справжнім лідером Європи, впевнений посол.
Ще 2022 року Мерц підтримував Київ
Ще 2022 року Мерц підтримував Київ / Колаж Главред, фото: x.com/FriedrichMerz, Офіс президента України

Що сказав Андрій Мельник:

  • Ще у 2022 році Мерц підтримував Київ
  • Мерц може увійти в історію як один із найуспішніших канцлерів

Німеччина під час правління канцлера Фрідріха Мерца має всі шанси стати головним партнером України, а також лідером Європи. Про це розповів посол України в Бразилії Андрій Мельник, пише РБК-Україна.

"На моє особисте переконання, Німеччина має всі шанси перетворитися для України на партнера номер один. Саме зараз настав цей історичний момент, коли Німеччина може стати справжнім лідером Європи, не тільки як економічна міць. У майбутнього канцлера Фрідріха Мерца, з яким ми добре знайомі, є така геополітична амбіція", - заявив Мельник.

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Він додав, що сьогодні німецький інтерес міг би полягати в тому, щоб зайняти нішу найважливішого партнера Києва навколо мирних переговорів щодо врегулювання повномасштабної війни.

За його словами, раніше німці пишалися тим, що стали другими після США в питанні постачання озброєння Україні. Зокрема, саме 2022 року Мерц підтримував Київ і тиснув на канцлера Олафа Шольца, щоб Берлін подолав "червоні лінії" і надав Україні важке озброєння.

"Знаючи його (Мерца, - ред.) особисто як людину надзвичайно амбітну, яка мислить історичними категоріями, я вірю, що він може увійти в історію як один із найуспішніших канцлерів, особливо зараз, коли ситуація в Європі та у світі є найскладнішою з 1945-го року. А також як справжній європейський лідер, який зможе врятувати Україну, кардинально збільшивши обсяги військової допомоги в цей критичний момент", - зазначив Мельник.

Ракети Taurus для України - останні новини по темі

Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц навідріз відмовився надавати Україні далекобійні ракети Taurus.

Тим часом Фрідріх Мерц готовий підтримати надання Україні крилатих ракет великої дальності Taurus, якщо російські бомбардування України продовжаться. За його словами, рішення про передачу такої зброї не можна ухвалювати поспіхом. Насамперед потрібно зняти обмеження на дальність нанесення ударів.

Берлін може змінити позицію щодо Taurus після зміни уряду, вважає ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Як вважають аналітики, німці згодні на передачу цих ракет Україні, а відповідне рішення може бути ухвалене наприкінці зими вже новим Кабміном ФРН.

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Хто такий Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року.

25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз отримав перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

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