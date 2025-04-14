Мерц, пообіцявши дати Україні Taurus, приїде до Києва - Welt

Фрідріх Мерц здійснить перший закордонний візит на посаді канцлера в Україну.

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Мерц здійснить перший закордонний візит на посаді канцлера в Україну / Колаж Главред, фото: x.com/FriedrichMerz, Офіс президента України

Коротко:

Візит має бути приурочений до саміту "коаліції рішучих" 9 травня

Для Мерца це буде перший закордонний візит на посаді канцлера

Лідер німецьких консерваторів Фрідріх Мерц, якого в травні буде затверджено канцлером Німеччини, може здійснити перший закордонний візит на посаді в Україну. Про це повідомляє видання Welt.

За інформацією ЗМІ з джерел у Берліні та Брюсселі, можливий візит Мерца в Україну на початку травня перебуває на стадії підготовки.

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Візит має бути приурочений до саміту "коаліції рішучих" 9 травня, який відбудеться в Києві. Там також очікують на приїзд президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

У такому разі для Мерца це буде перший закордонний візит на посаді канцлера Німеччини. Однак його представник відмовився коментувати повідомлення ЗМІ.

Зазначимо, що Мерц уже відвідував Україну в грудні 2024 року. Тоді він був у статусі лідера німецької опозиції, і зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

Постачання Taurus Україні

Як писав Главред, під час Мюнхенської конференції з безпеки Фрідріх Мерц заявив, що не відмовлятиметься від політики, яку він декларував минулого року, ще до початку дострокової виборчої кампанії. За його словами, Німеччина може почати постачання Україні далекобійних ракет Taurus за певних умов.

2 квітня президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц схвалить постачання крилатих ракет Taurus.

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий постачати Україні ракети Taurus. Однак, за його словами, є умова.

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Хто такий Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз отримав перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

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