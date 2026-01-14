Може суттєво вплинути на РФ: що обговорював Зеленський із сенаторами США, деталі

Президент підкреслив важливість двопартійної підтримки Конгресу США для зміцнення безпеки України.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 13 січня, провів переговори з сенаторами США Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем. Про це йдеться в дописі глави держави в Telegram.

Під час розмови сторони обговорили антиросійські санкції, гарантії безпеки та інші питання, пов’язані з підтримкою України у війні з Росією.

Посилення тиску на Росію

"Є багато різних факторів, які роблять Володимира Путіна, а отже, і всю Росію, значно слабшими. Тому важливо максимально посилити всі можливі форми тиску, щоб змусити росіян закінчити війну", — зазначив Зеленський.

Президент повідомив сенаторам про стан санкційного законопроєкту, який здатен суттєво вплинути на позиції Росії та її союзників.

Також він розповів про комбіновані атаки РФ на енергетику України: "Це сотні дронів та десятки ракет щодня, і навмисно саме зараз, під час такої холодної зими. Тому ракети для ППО — наш основний пріоритет, і ми розраховуємо на підтримку партнерів".

Контакти з адміністрацією Трампа

Крім того, Зеленський поінформував законодавців США про перебіг контактів із представниками адміністрації Дональда Трампа, зазначивши, що сторони близькі до фіналізації документів.

"Я вдячний сенаторам за їхню позицію щодо важливості гарантій безпеки та їх подальшої двопартійної підтримки в Конгресі США. Всі пам’ятають, що таке Будапештський меморандум, ніхто не хоче його повторення", — додав президент.

Зеленський підкреслив конструктивність розмови та домовився про продовження діалогу найближчим часом: "Дякую за допомогу та двопартійну підтримку".

Які перспектив переговорів щодо завершення війни – думка експерта

Наприкінці 2025 року переговори про завершення війни в Україні активізувалися, однак наразі немає гарантій, що вони принесуть очікуваний результат. Про це заявив колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур.

За його словами, продовжувати переговорний процес у 2026 році має сенс лише за однієї умови — якщо вдасться стримати й послабити керівника Кремля Володимира Путіна, чого на сьогодні не спостерігається.

"Без цього ключового фактору будь-які переговори ризикують залишитися неефективними", — зазначив експерт.

Війна Росії проти України - що відомо про хід переговорів між Україною та США

Як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп дедалі більше розчаровується Путіним і вважає, що саме глава Кремля є головною перепоною для досягнення миру в Україні, а не президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє британське видання The Telegraph, посилаючись на власні джерела.

Крім того, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з українською делегацією за підсумками переговорів з американською стороною та видав важливе доручення. Про це глава держави повідомив у дописі в Telegram.

Нагадаємо, що Україна аналізує американську пропозицію щодо створення спеціальної вільної економічної зони, яка у разі можливого припинення бойових дій могла б стати лінією розмежування між українськими та російськими силами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Про персону: Олег Шамшур Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

