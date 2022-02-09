"Це несправедливо": Кулеба висловився щодо відмови Німеччини надати зброю

Дмитро Кулеба відреагував на рішення Німеччини про зброю / Reuters

У Німеччині немає юридичних причин відмовляти Києву в постачанні зброї, це є "політичним рішенням", повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба під час візиту німецької колеги Анналени Бербок під час брифінгу.

"Я чесно сказав: Анналена, ваша позиція є несправедливою. Ми проаналізували всю вашу нормативну базу, і там немає ніяких юридичних заборон на поставку зброї Україні. Це чисто політичне рішення. А значить, воно може бути частково модифікованим. З цим вона й поїхала назад", - зазначив Кулеба.

Відмова Німеччини надавати зброю Україні

Раніше канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Росії в Україну.

Наприкінці січня стало відомо, що Німеччина відмовляється видавати Естонії дозвіл на експорт німецької зброї в Україну. Естонська влада планувала відправити в Україну десятки протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin і 122-міліметрових гаубиць. Перед тим, як передати Javelin, потрібно було отримати дозвіл від їх виробника – США. Що стосується гаубиць, то Естонія повинна була попросити Німеччину і Фінляндію дати згоду на передачу зброї.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на таке рішення і зазначив, що Україна розчарована небажанням Берліна продавати Києву зброю. На його думку, українці пам'ятатимуть про це десятиліттями.

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Раніше повідомлялося, що лідери Німеччини, Франції та Польщі разом обговорять питання загрози вторгнення Росії в Україну. Зустріч глав трьох держав Європи запланована на вівторок, 8 лютого. На порядку денному питання безпеки.

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