Не постачають зброю у "кризові регіони": Німеччина підтвердила, що не надаватиме Україні озброєння

Німеччина підтвердила, що не надаватиме Україні озброєння/ Reuters

У Німеччині вкотре наголосили, що не збираються надавати Україні зброю для захисту від Росії.

Як зазначила міністр оборони країни Крістіне Ламбрехт, її держава хоче, щоб ситуація вирішилася мирним шляхом, пише Handelsblatt.

Також посадовець зазначила, що ФРН нібито не постачає озброєння у "кризові регіони", адже це може спричинити ще більше загострення конфлікту.

Ламбрехт наголосила, що зараз першочерговим завданням є зниження ескалації, і зазначила, що варто повернутися за стіл переговорів.

"В українському конфлікті у нас є партнери по переговорах, які повернулися за стіл переговорів – наприклад, в Раді Росія-НАТО і в нормандському форматі. Ось чому зараз наше завдання – знизити ескалацію. Ми хочемо вирішити цей конфлікт мирним шляхом", – зазначила вона.

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У той же час Німеччина готова відправити своїх військових до Литви через російську загрозу. За словами Ламбрехт, Північноатлантичний альянс може покластися на ФРН.

Відмова Німеччини надавати зброю Україні

Раніше канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Росії в Україну.

Наприкінці січня стало відомо, що Німеччина відмовляється видавати Естонії дозвіл на експорт німецької зброї до України. Естонська влада планувала відправити до України десятки протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin і 122-міліметрових гаубиць. Перед тим, як передати Javelin, потрібно було отримати дозвіл від їх виробника – США. Що стосується гаубиць, то Естонія повинна була попросити Німеччину і Фінляндію дати згоду на передачу зброї.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на таке рішення і зазначив, що Україна розчарована небажанням Берліна продавати Києву зброю. На його думку, українці пам'ятатимуть про це десятиліттями.

Раніше повідомлялося, що лідери Німеччини, Франції та Польщі разом обговорять питання загрози вторгнення Росії в Україну. Зустріч глав трьох держав Європи запланована на вівторок, 8 лютого. На порядку денному питання безпеки.

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