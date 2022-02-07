Ми запланували низку жорстких заходів проти Росії - голова МЗС Німеччини

Бербок про санкції проти Росії: ми готові понести високу ціну

Країни Заходу і Берлін готові понести високу економічну ціну за жорсткі санкції проти Росії в разі її вторгнення в Україну.

Західні країни вже скоординували дії, повідомила під час спільного брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Я хочу висловитися абсолютно чітко: ми зробимо все, аби запобігти ескалації. Ми запланували низку жорстких заходів щодо Росії. Ці санкції безпрецедентні і скоординовані з усіма партнерами. Ми також готові понести високу економічну ціну, адже мова йде про безпеку України", - зазначила Бербок.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Американські журналісти видань The Washington Post і журналісти New York Times раніше з посиланням на офіційні особи Штатів повідомили про те, що розвідка США зафіксувала дані про новому сценарії Росії щодо військової інтервенції в Україну.

Згідно з даними відомостями, Москва планує використовувати фейкові відеоматеріали з нібито "нападом українців" на російськомовних на сході української держави і на території Росії. Пізніше це офіційно підтвердили в Держдепі і Агентстві національної безпеки США.

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Прес-секретар російського президента Дмитро Песков у відповідь сказав, що подібна інформація вже з'являлася в пресі, втім, "так нічого і не відбувалося".

В уряді Великобританії стверджують, що в Лондоні впевнені в спробах Москви створити привід для реалізації сценарію щодо військового вторгнення в Україну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ отримав від Вашингтона відомості про можливу провокацію Москви до їх офіційного оприлюднення. Він не виключив будь-яких небезпечних сценаріїв з боку РФ.

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