'Є зобов'язання': перша леді відповіла, чи піде Зеленський на другий термін

Олена Зеленська зізналася, що період війни став для її родини важким випробуванням, сповненим виснаження, психологічного навантаження та обмежень.

Чи піде Зеленський на другий термін

Олена Зеленська зазначила, що не може впливати на рішення свого чоловіка щодо балотування на пост президента

Вона припустила, що у нього є зобов'язання

Перша леді України Олена Зеленська висловилася щодо можливого повторного балотування президента України Володимира Зеленського на другий термін. Відповідну заяву вона зробила в інтерв'ю Fox News.

"Ми всі розуміємо, які випробування і очікування перед президентом і від президента, і відносно цього, і від його родини. Я не можу впливати на його рішення балотуватися чи не балотуватися вдруге. Я спостерігаю і я розумію, що я вже знаю, як жити в цьому світі. світі, коли ти дружина президента. Мене це не так уже лякає, як це було, коли він балотувався. Чи хочу я цього ще раз? Це дуже складний шлях, дуже виснажливий. І я можу сказати, що ми обидва втомлені. Проте є зобов'язання. І якщо він знову вирішить, що він мусить залишитись для того, щоб закінчити процеси, які він розпочав. Я думаю, що це буде його рішення", - вказала вона. відео дня

Олена Зеленська зазначила, що нинішній період є надзвичайно складним для всієї родини через війну, яку важко з чимось порівняти.

За її словами, це серйозне психологічне випробування, адже життя ніби поставлене на паузу, і доводиться спостерігати, як ростуть діти, не маючи змоги повноцінно проживати ці моменти.

Перша леді підкреслила, що родина не відчуває життя на повну, зосереджуючись на роботі, боротьбі та очікуванні завершення війни.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський окреслив умови, за яких в Україні можуть відбутися вибори, а також пояснив, чи реально їх провести під час війни. В інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану він зазначив, що в Кремлі прагнуть його усунення з поста очільника держави.

Водночас Росія продовжує наполягати на проведенні виборів в Україні, просуваючи тезу про нібито нелегітимність чинної влади. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що для РФ прийнятним результатом таких виборів було б формування у Києві проросійського уряду.

Також повідомляється, що перше засідання робочої групи, яка займається підготовкою законодавчих змін щодо організації виборів під час воєнного стану відбулось у п'ятницю, 26 грудня. Про це заявив перший віцеспікер Верховної Ради та голова групи Олександр Корнієнко.

Про джерело: Fox News Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

