ЄС не хоче провокувати третю світову війну: Макрон зробив заяву

Президент Франції заявив, що Європа не хоче війни, але не дозволить Росії діяти безкарно.

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Як Франція намагається зупинити агресію Росії та уникнути катастрофи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото ілюстративне European Union

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Макрон наголосив, що Росія не зупиниться без перешкод

Франція та ЄС роблять максимум для завершення війни

Європа прагне стримати агресію Росії, щоб уникнути ескалації до третьої світової війни. Країни ЄС докладають всіх зусиль для того, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив президент Франції Емануель Макрон, повідомляє BFMTV.

У своєму виступі на французькому телеканалі TF1 Макрон знову підтвердив намір Європи та Франції в цілому припинити російську агресію в Україні.

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Президент Франції наголосив, що російська армія несе загрозу не лише Україні, оскільки, за його словами:

"Росія не зупиниться, якщо їй дозволити діяти безперешкодно".

"Ми робимо максимум можливого для завершення війни," - додав Макрон, зазначивши, що він разом із європейськими лідерами працює над досягненням цього.

Чисельність збройних сил країн Європи / Інфографіка: Главред

Він також підкреслив, що Європа не прагне "спровокувати третю світову війну" з Росією, наголошуючи:

"Ми не хочемо розпалювати третю світову війну. Роль європейців - не бути на лінії фронту на кордоні між Росією та Україною".

Санкції проти РФ - головні новини

Раніше повідомлялося про те, що Берлін висунув ультиматум Путіну. Якщо Москва не прийме цю вимогу, то "почнеться підготовка" до нових санкцій.

Нагадаємо, раніше "коаліція охочих" поставила РФ жорсткий ультиматум. Лідери Франції, Німеччини, Польщі, Британії та України підготували спільну заяву за підсумками зустрічі в Києві.

Як повідомляв Главред, лідери Франції та Великої Британії виступили з жорсткою заявою, пригрозивши Росії новими санкціями в разі відмови від дотримання припинення вогню.

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