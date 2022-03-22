"Путін може напасти на інші країни": в ОП закликали Європу адекватно оцінювати ризики війни РФ

Війна проти України - це тільки початок великого руїнно-загарбницького шляху РФ, заявив Подоляк.
Європа повинна адекватно оцінювати ризики і наслідки військової агресії Росія. Про це заявив радник Голови ВП Михайло Подоляк.
Таку заяву він аргументував тим, що президент РФ Володимир Путін після повномасштабного вторгнення в Україну може напасти і на інші країни.
В Telegram-каналі Подоляк опублікував добірку заяв російських пропагандистів і політиків, в яких вони йдеться про військові плани РФ і погрожували країнам НАТО (в тому числі ядерною зброєю).
"Європі саме час усвідомити, що війна проти України – це тільки початок великого руїнно-загарбницького шляху РФ. Російська пропаганда практично довела, чому Європу потрібно зараз поставити на коліна. Так само російська пропаганда говорить про необхідність знищити Україну. Висновки занадто очевидні", - написав Подоляк.
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