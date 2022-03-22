У МВФ оцінили вплив війни на економіку України

ВВП України чекає спад на третину - МВФ / Reuters

Війна в Україні має величезний негативний вплив на українську економіку. Спад її ВВП може скласти третину від довоєнного, заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліна Георгієва в дискусії Foreign Policy Live, пише Reutres.

"Руйнування української економіки розбиває мені серце. Ми, ймовірно, побачимо скорочення, яке може скласти третину того, що було до війни", – сказала Георгієва.

За її словами, МВФ відразу відреагував на запит України про надзвичайне фінансування в розмірі 1,4 млрд доларів. Ці гроші необхідні для підтримки функціонування країни.

Вона додала, що після закінчення війни знадобляться величезні зусилля з відновлення України. При цьому "МВФ внесе свою лепту".

Нагадаємо, раніше в МВФ повідомили, що Україна зіткнеться зі значними витратами на відновлення та реконструкцію інфраструктури, зруйнованої під час війни.

Як йдеться в пресрелізі організації, крім людських жертв, економічний збиток для України вже значний.

"Морські порти і аеропорти закриті і пошкоджені, зруйновані багато доріг і мостів. Хоча дуже складно оцінити потреби у фінансуванні саме на цьому етапі, вже ясно, що Україна зіткнеться зі значними витратами на відновлення і реконструкцію", – йдеться в повідомленні.

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