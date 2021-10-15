Екс-міністр екології відмовився від 2 ліцензій на видобуток надр: РНБО взялася за охорону природи

Олексій Данилов розповів про Портал з інформацією про отримали ліцензію на видобуток нафти в Україні / Главред

Рада національної безпеки і оборони працює над створенням порталу з інформацією про компанії, що мають дозволи на надрокористування. У цей час сім'я екс-міністра охорони навколишнього природного середовища Миколи Злочевського відмовилася від двох ліцензій, наданих їм на видобуток вуглеводнів – нафти, газу, вугілля.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова на брифінгу після засідання РНБО, в 2018 році 23 компанії без відповідних нормативно-правових актів отримали подібні дозволи. У зв'язку з цим, відкрито кримінальне провадження, про результати якого буде доповідь вже на наступному засіданні РНБО.

Тим часом, всього таких компаній в Україні 3044.

"Люди, які відомі в нашій країні, продовжують відмовлятися від ліцензій, які свого часу вони отримували. На сьогоднішній день ми можемо подякувати родині Злочевських: вони відмовилися від двох ліцензій на вуглеводні, що належали родині Злочевських", - сказав Данилов.

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Також, за його словами, з 1 листопада запрацює портал, на якому покажуть всі компанії, які отримали ліцензії на корисні копалини в Україні.

"Ви зможете бачити всі компанії: хто, з ким, як афілійований, скільки вони платять податків, яким чином у них оформлені земельні ділянки, коли вони отримали ті дозволи і чим вони там займаються", - додав секретар РНБО.

Микола Злочевський відмовився від своїх ліцензій / wikipedia.org

Хто такий Злочевський

Микола Злочевський був міністром охорони навколишнього природного середовища з червня 2010 року по квітень 2012 року і до 26 лютого 2014 року заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Клюєва.

В кінці 2014 року він покинув Україну, а в 2015 році Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні. Однак восени 2016 року його зняли з розшуку.

На початку 2018 року він повернувся в Україну як власник газодобувної групи Burisma Holdings.

У 2020 році його підозрювали у хабарництві, а в серпні поточного року стало відомо, що екс-чиновник переоформив компанії з видобутку корисних копалин на своїх дочок.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони затвердив пакет санкцій проти російської компанії MERE. До слова, це останній в Україні російський супермаркет, які незабаром буде закритий.

Також на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони прозвучав доповідь глав СБУ і МВС у справах, пов'язаних з держзрадою.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, з 2014 року було відкрито 1600 таких справ. Причому, велика їх кількість знаходиться в судах досі.