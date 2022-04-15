Дорогоцінності не влізли у два авто: Оксана Марченко вивезла за кордон все найцінніше – ДБР

Пулманівський вагон-ресторан Медведчуків потрапив під конфіскацію / Сегодня

Личаківський суд міста Львова 13 квітня заарештував 154 об'єкти рухомого і нерухомого майна проросійського політика Віктора Медведчука. Серед усього іншого знайшлися десятки квартир, машин, земельних ділянок, яхта і вагон-ресторан. Однак найцінніше майно вивезла за кордон його дружина Оксана Марченко.

Журналісти Сьогодні пишуть, що Медведчук купував предмети розкоші, дорогі будинки, яхти, автомобілі. Йому належить і одна з найбільших у світі яхт, вартість якої оцінюється в 200 мільйонів євро.

Що в списку арештованого майна Медведчука

32 квартири;

23 будинки;

26 автомобілів;

моторна яхта;

30 земельних ділянок;

17 паркомісць;

Найцінніші речі вивезла дружина Оксана Марченко

Правоохоронці розповіли, що це вже друга частина майна, яка заарештовується за рішенням суду. Під арешт потрапила і друга яхта. Заарештовані квартири знаходяться в трьох областях - Закарпатській, Львівській та Київській.

"Це друга частина їхнього майна, яке заарештовується судом. Що стосується яхти, то це вже також друга, яку заарештовано(перша, яка було заарештовано, входить до п'ятірки найбільших яхт світу). Що стосується заарештованих квартир, то вони, за нашою інформацією, знаходяться у Закарпатській області, Львівській і у Києві", - коментують силовики.

Також заарештовано і вагон-ресторан, а найцінніші речі, за версією правоохоронців, вивезла Оксана Марченко.

"Вагон-ресторан, який показували в соцмережах, заарештовано. Найцінніше Оксана Марченко, звичайно, вивезла на двох авто. Але розміри авто не дозволили вивезти всі коштовності, які вона хотіла вивезти", - вказується в матеріалі.

Вагон-ресторан Медведчуків конфісковано / Сьогодні

Медведчук колекціонував авто преміум-класу

Кум Путіна десятками купував дорогі автомобілі. Однак, на відміну, наприклад, від Януковича, купував не ретро-авто, а машини преміум-класу.

"Автомобілі преміум-класу - Mercedes, Range Rover та інші. Раритетних немає. Нерухомість - у Києві, Київській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Миколаївській областях", - розповіли в ДБР.читайте такожЯк виглядає будинок, де ховався Медведчук: шик навіть у вбиральні

Заарештовано не все майно Медведчука. Пошуки ще йдуть.

"За наявною інформацією, буде ще й третя черга. Розшукуємо те, що ще може їм належати", - сказали в ДБР.

Підкреслюється, що крім "труби Медведчука", за допомогою якої він качав дизель до Європи, про його бізнес мало що відомо.

Затримання Віктора Медведчука

Президент України Володимир Зеленський 12 квітня оголосив, що СБУ провела спецоперацію із затримання голови політради партії Опозиційна платформа - за життя (ОПЗЖ) Віктора Медведчука, який є також кумом глави РФ Володимира Путіна.

В СБУ підтвердили затримання Медведчука. Керівник спецслужби Іван Баканов сказав, що на агентів Кремля очікує притягнення до відповідальності.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович зробив заяву про те, що Медведчук затриманий СБУ в рамках спецоперації. Затримання відбулося не у Києві.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Медведчук був затриманий на західному кордоні України при спробі втекти з країни. Данілов не спростував версію журналістів, що операцію провели на кордоні з Угорщиною. При цьому, як уточнив Данілов, Медведчук спеціально переодягнувся у форму військового ЗСУ.

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