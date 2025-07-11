Навіть зібрав усі цитати: Лавров пожалівся Рубіо на Зеленського

У Кремлі знову вирішили здивувати своїми "козирями".

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Лавров пожалівся на Зеленського / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Коротко:

Лавров сказав, що передав Рубіо цитати Зеленського

У них нібито йдеться про "знищення росіян"

Міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров заявив, що передав державному секретарю США Марко Рубіо добірку цитат українського лідера Володимира Зеленського та інших політиків, в яких начебто говориться про "знищення росіян". Це він сказав під час пресконференції.

Він розповів, що надав невелику вижимку з цитат Зеленського, Шмигаля, Єрмака, Подоляка, де нібито прямо йдеться про необхідність "знищувати росіян юридично, а краще фізично".

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Крім того, Лавров додав, що під час зустрічі з Рубіо підтвердив попередню позицію Росії щодо України.

Що цікаво, якою була реакція Рубіо на цей "документ" — невідомо.

Лавров зібрав цитати Зеленського - відео:

Заяви Лаврова - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше Сергій Лавров запропонував очільнику МЗС Угорщини Петеру Сійярто, мовляв, разом боротися проти "примусової українізації" росіян і угорців в Україні.

Лавров також говорив, що Росія вимагає, щоб Україна в майбутній мирній угоді закріпила положення про свою так звану "денацифікацію" і "демілітаризацію".

Крім того, Лавров не посоромився заявити, що Росія прагне "повністю звільнити Україну" від "хунти Зеленського". Мільйони людей в Україні нібито "позбавлені права говорити російською", тому Кремль має їх "рятувати".

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Про персону: Сергій Лавров Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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