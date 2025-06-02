"Співчуття" від США і розмова про Стамбул: що Рубіо сказав Лаврову під час дзвінка

Лавров обговорив із держсекретарем США можливість відновлення переговорів щодо України.

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Лавров провів телефонну розмову з держсекретарем США Рубіо / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ОП

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США нібито висловили співчуття через вибухи на залізниці

Росія обіцяє розслідувати інциденти та покарати винних

Москва натякає на відновлення переговорів з Україною

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Як повідомляють російські ЗМІ, ключовою темою обговорення стала війна проти України.

У Москві заявили, що американський чиновник нібито висловив "співчуття" через вибухи на об’єктах залізничної інфраструктури в Брянській і Курській областях, які, за версією РФ, спричинили жертви серед цивільних.

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"З російської сторони було підкреслено, що компетентні органи ведуть ретельне розслідування, і найближчим часом результати будуть оприлюднені. Винні будуть встановлені та понесуть покарання", — заявили в російському дипвідомстві.

Також у МЗС РФ стверджують, що сторони обговорили потенційні ініціативи щодо мирного врегулювання, зокрема можливість відновлення прямих переговорів між Росією та Україною в Стамбулі 2 червня.

Переговори у Стамбулі - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, 28 травня Україна передала Росії проєкт документа щодо припинення вогню. Російська сторона мала приблизно чотири дні, аби надати свою відповідь. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Водночас політолог і директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов зауважує, що для успішних мирних переговорів Україна має утримувати лінію фронту. Втім, найближчим часом суттєвого прогресу на дипломатичному напрямку не передбачається.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що світова спільнота та Україна вже понад тиждень очікують від Росії офіційного меморандуму з пропозиціями щодо завершення війни. Проте Кремль і далі озвучує ультимативні вимоги замість конструктивного діалогу.

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Стамбульські переговори - що про них відомо Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року. 10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.

У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке". Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували. 24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати". Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах. Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року. Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

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