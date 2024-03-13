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Вихід на кордони 91-го - відтермінування нової війни: боєць ЗСУ розкрив переможний сценарій

Андрій Ганчук
13 березня 2024, 09:28
Перемоги як у 1945 році не буде - у багатьох бажання, щоб замість Кремля утворилася галявина з мухоморами, зазначив боєць ЗСУ Дмитро Гапчинський.
ВСУ, Кремль
У багатьох бажання, щоб Кремля просто не було - боєць ЗСУ / Колаж: Главред, фото: pexels.com, 22-га ОМБр

Вихід Сил оборони України на межі 1991 року може стати не перемогою, а відтермінуванням наступної війни. Перемога буде, коли агресор Росія розвалиться на менші держави і припинить погрожувати своїм сусідам. Про це заявив командир відділення ЗСУ, художник у цивільному житті Дмитро Гапчинський.

В інтерв'ю ТСН він розповів про те, що відновлення територіальної цілісності української держави в рамках міжнародно визнаних кордонів не стане запобіжником від війни.

"Для мене бажана ситуація, навіть не перемога - це коли не буде Росії в тому вигляді, в якому вона є. Не буде перемоги, якщо ми вийдемо на кордони 91-го року. Буде відтермінування наступної війни, якщо Росія буде в тому вигляді, в якому вона зараз є", - зазначив боєць.

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Також він додав, що перемоги, як у 1945 році, не буде.

"Перемоги, як було в 1945 не буде. Я не думаю, що в нас є бажання встановити свій прапор на Кремлі. У багатьох бажання, щоб Кремля просто не було, а була галявина з мухоморами", - підкреслив Дмитро Гапчинський.

Що треба знати про спробу анексії окупованих територій України?

У 2014 році Росія окупувала та згодом анексувала Крим шляхом псевдореферендуму. Анексія здебільшого не була визнана міжнародною спільнотою і була засуджена Генеральною Асамблеєю ООН. Того ж року російські терористи на сході України проголосили утворення "ДНР" (у Донецькій області) та "ЛНР" (у Луганській області). 21 лютого 2022 року Росія визнала незалежність цих квазідержавних утворень.

У вересні 2022 року підконтрольні Кремлю "очільники" квазіутворень оголосили про проведення "референдумів" про приєднання до Росії. За кілька днів Росія "офіційно" анексувала чотири області України — Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську. При цьому до Херсонської області у складі РФ окупаційна влада "додала" окуповані на той час частини Миколаївської області — місто Снігурівку та прилеглий район, а також західну частину Кінбурського півостріва, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Війська РФ зібрали сили на лівобережжі Херсонщини, щоб спробувати витіснити звідти українські війська, розповіли в Силах оборони України. Окупанти провели невдалі штурми.

США оголосили перший пакет допомоги Україні цього року: у вівторок, 12 березня, у Білому домі заявили, що відправлять Києву пакет військової підтримки на суму 300 мільйонів доларів. Штати нададуть артилерійські снаряди, боєприпаси для HIMARS, ракети ППО та інше військове обладнання.

Глава Кремля Володимир Путін мріє про повне захоплення Донбасу до своєї інавгурації, сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Також він додав, що ескалація війни до застосування ядерної зброї наразі малоймовірна.

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Кремль ЗСУ війна Росії та України
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