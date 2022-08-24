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"Мало не доходило до бійки": Арахамія розповів про поведінку делегації Росії на перемовинах

24 серпня 2022, 13:15

Україна перемогла на першому етапі перемовин, наразі ситуація залежить від дій ЗСУ, вважає Давид Арахамія.

Переговори Україн і РФ
На перемовинах з Москвою було важко стримати емоції, доводилося брати паузу - Арахамія / Reuters

Представники РФ на перемовинах з Україною вдавалися до маніпуляцій і провокацій. Позаду російської делегації було близько 30 осіб, які займалися розвідкою і складали психологічні портрети. Часом діалог був на межі лайки або бійки. У таких ситуаціях представники Києва змушені були брати паузу, щоб не піддаватися емоціям. Українська делегація, завдяки ЗСУ, здобула перемогу на першому етапі діалогу. Наразі все залежить від подальших дій української армії. Про це заявив керівник перемовної групи з Росією Давид Арахамія.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що під час зустрічі з представниками Росії позаду них знаходилося близько 30 осіб. Вони складали психологічні портрети і вели розвідку.

"Нас було там п'ять або шість людей, що сиділи за столом, у них теж було п'ять або шість людей. А позаду від них було десь 30 людей, хтось із них робив наші психологічні портрети, хтось приглядав, якась розвідка була. А ми приїхали, просто сіли і позаду нас нікого немає", - зазначив Арахамія.

За словами депутата, делегати РФ влаштовували провокації, щоб вивести українців з себе і отримати перевагу. Українська делегація брала паузу, коли було зрозуміло, що перемовини можуть дійти до лайки або й зовсім до бійки.

"У нас війна, люди гинуть, дуже важко стримати емоції. Ми декілька разів вставали зі столу в різні раунди перемовин, коли бачили, що зараз може розпочатися лайка або бійка. Я брав тайм-аут, казав "стоп", йшли в бекрум., ми там сиділи, спілкувалися, говорили, що не можна давати волю емоціям", - додав Арахамія.

Парламентарій нагадав, що успіх на перемовинах з Росією залежить від досягнень армії України на фронті. Перший етап діалогу залишився за Києвом – і Москва це визнає – однак зараз діалог на паузі. Коли будуть нові успіхи ЗСУ, з'явиться ще одна перемога на дипломатичному рівні.

"На першому етапі ми точно перемогли, вони це визнають, наразі у нас йде другий етап. Ми зараз на паузі. Чому ми на паузі? Тому що це залежить від успіхів Збройних Сил, як тільки будуть успіхи, я думаю, що переможемо і на другому етапі", - підкреслив Давид Арахамія.

Перемовини України та Росії

Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з главою Туреччини Реджепом Ердоганом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем 18 серпня заявив, що Україна та Росія можуть повернутися до перемовин. Однак для цього Москва повинна виконати вимогу Києва – вивести війська з окупованих українських територій.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія входить в глибоку військово-кадрову кризу. Агресор не може оголосити мобілізацію, а добровольців на війну знайти складно. На думку Подоляка, через проблеми, що накопичилися, Москва може запропонувати ще більше ініціатив, спрямованих на перемовини з Києвом.

Постійний представник РФ при ООН в Женеві Геннадій Гатілов заявив, що Москва, мовляв, не збирається працювати над організацією зустрічі глави Кремля Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського. Російське керівництво готується до затяжної війни.

Дивіться відео ТСН - Зеленський заявив, що у разі судилища над захисниками Маріуполя жодних перемовин з РФ не буде

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