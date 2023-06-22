Чи можуть дати повістку студенту на канікулах або в академвідпустці: пояснення

Через повномасштабне вторгнення РФ триває загальна мобілізація, в ході якої військовозобов'язаних (від 18 до 60 років) можуть призвати в армію.

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За словами адвоката Юрчака, у студентів існує так званий "проміжний час" / Колаж фото УНІАН та уп

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії триває воєнний стан і загальна мобілізація, в ході якої йде призов військовозобов'язаних чоловіків у віці від 18 до 60 років призвати в армію. Про це повідомляє "24 канал" з посиланням на юриста адвокатського об'єднання T&T Partners Владислава Юрчака.

За його словами, у студентів існує так званий "проміжний час" (канікули або академічна відпустка).

Найчастіше проміжний час, каже Юрчак, період між кінцем червня, коли закінчуються сесії та іспити, і кінцем серпня або початком вересня, коли накази про зарахування на навчання. Якщо говорити про вступ до аспірантури і докторантуру, то це зазвичай затягується до початку жовтня.

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Юрчак підкреслив, що законом чітко визначено перелік підстав для звільнення від військової служби за призовом під час мобілізації під час дії воєнного стану. Вони передбачені пунктом 2 частини 4 статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". В їх переліку немає навчання. Саме тому людина, яка стала студентом денної або заочної форми навчання після мобілізації, не має права на звільнення від військової служби.

Однак мобілізовані студенти часто оскаржують накази про їх мобілізацію і йдуть до суду. Водночас Юрчак каже, що студенти здебільшого програють судові спори через чинні норми законодавства.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. Після цього період мобілізації багато разів подовжували.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Пізніше начальник пресцентру Сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ необхідно поповнювати резерв. На війні сили оборони, на жаль, зазнають втрат, тому потрібне поповнення військ. При цьому немає будь-яких нових етапів мобілізації. Триває чинний призов у війська.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що план з мобілізації, який був оголошений після повномасштабного нападу агресора Росії, ще не завершений. ВСУ потрібно певне число фахівців - водіїв, Стрільців, операторів, снайперів і артилеристів. Також відомство працює над створенням електронного реєстру.

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