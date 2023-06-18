Мобілізація студента або аспіранта: юрист назвав головну умову

В рамках воєнного стану та мобілізації студенти, аспіранти, докторанти мають право на відстрочку.

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За яких умов можуть мобілізувати студентів / Колаж фото УНІАН та Генштаб ЗСУ

В Україні у зв'язку з воєнним станом триває оголошена раніше загальна мобілізація, яка вже продовжена рішенням Верховної Ради до 18 серпня 2023 року.

При цьому в рамках воєнного стану та мобілізації студенти, аспіранти, докторанти мають право на відстрочку від військової служби, проте є нюанси, розповів адвокат Владислав Юрчак "24 каналу".

Експерт звернув увагу на те, що мобілізувати студента, аспіранта, докторанта можуть тільки за власним бажанням.

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"Відстрочка від мобілізації студентів є скоріше їхнім правом, а не будь-яким абсолютом", - пояснює юрист.

Він пояснив, що для тих, хто прагне позбутися від відстрочки, необхідно відвідати ТЦК (військкомат) і написати заяву бажання вступити в армію. Після цього добровольця можуть мобілізувати або запропонувати укласти контракт з ЗСУ.

Юрист нагадав про те, що право на відстрочку від мобілізації мають право тільки ті студенти, які навчаються на денній або дуальній формі навчання.

На кого поширюється відстрочка від мобілізації:

на здобувачів професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти,

на асистентів-стажистів, аспірантів і докторантів, які навчаються на денній або дуальній формі здобуття освіти.

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося, що в українському парламенті завершують підготовку законопроекту, згідно з яким в Україні буде створено так званий реєстр "ухильників". Нардеп Федір Веніславський пропонує включати до реєстру людей, які ігнорують вручену вимогу з'явитися до територіального центру комплектування.

Пізніше юрист Роман Сімутін назвав найпростіший і легальний спосіб виїхати за кордон військовозобов'язаному. Один з найбільш легальних способів покинути Україну військовозобов'язаній людині – виїзд в якості супроводжуючого з особою, яка потребує постійного догляду.

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