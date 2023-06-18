Мобілізація студента або аспіранта: юрист назвав головну умову

В Україні у зв'язку з воєнним станом триває оголошена раніше загальна мобілізація, яка вже продовжена рішенням Верховної Ради до 18 серпня 2023 року.
При цьому в рамках воєнного стану та мобілізації студенти, аспіранти, докторанти мають право на відстрочку від військової служби, проте є нюанси, розповів адвокат Владислав Юрчак "24 каналу".
Експерт звернув увагу на те, що мобілізувати студента, аспіранта, докторанта можуть тільки за власним бажанням.
"Відстрочка від мобілізації студентів є скоріше їхнім правом, а не будь-яким абсолютом", - пояснює юрист.
Він пояснив, що для тих, хто прагне позбутися від відстрочки, необхідно відвідати ТЦК (військкомат) і написати заяву бажання вступити в армію. Після цього добровольця можуть мобілізувати або запропонувати укласти контракт з ЗСУ.
Юрист нагадав про те, що право на відстрочку від мобілізації мають право тільки ті студенти, які навчаються на денній або дуальній формі навчання.
На кого поширюється відстрочка від мобілізації:
- на здобувачів професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти,
- на асистентів-стажистів, аспірантів і докторантів, які навчаються на денній або дуальній формі здобуття освіти.
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Мобілізація в Україні
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