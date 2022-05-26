Працюватимуть по 5 областях: Данілов розкрив плани армії РФ у разі захоплення Луганщини

Якщо Росія захопить Луганщину, вона піде далі на південний схід - Данілов / Колаж Reuters, УНІАН

Якщо окупаційна армія Росії зуміє захопити Луганську область, вона спробує взяти під контроль інші регіони України. Серед них Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська та Миколаївська області. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що якщо російські окупанти захоплять Луганщину, то вони працюватимуть в напрямку територій, які вони вже змогли частково захопити.

читайте такожЖданов: епічна битва за Донбас триватиме ще тиждень, РФ не вистачає резервів"Вони продовжать займатися Донецькою, Запорізькою, Дніпропетровською, Херсонською та Миколаївською областями", - припускає Данілов.

Також він підкреслив, що війна є складним процесом. Припущення, згідно з якими до війни можна підготуватися, є помилковими.

Війна Росії проти України

Сили оборони України ведуть важкі бої з російською армією на Донбасі. У американському Інституті вивчення війни заявили, що загарбники мають намір створити для ЗСУ оперативне оточення в районі Сєвєродонецька і Лисичанська, навколо Золотого на північний схід від Попасної і навколо Авдіївки.

26 травня війська Росії обстріляли Харків. Постраждали люди. Є загиблі. Харківський градоначальник Ігор Терехов закликав жителів міста перебувати в укриттях.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія стягнула війська на Донбас, і спробує вийти на адміністративні кордони регіону. Як вважає чиновник, у окупантів ще багато зброї. На Україну очукують важкі декілька тижнів.

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