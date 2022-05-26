Президент ФРН поставив жорстку умову Путіну: припиніть війну і виведіть війська з України

Агресивна війна Володимира Путіна зачіпає не тільки людей в Україні, підкреслив Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав президента РФ Володимира Путіна припинити бойові дії на українській території і почати переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
"Пане Путін, припиніть страждання і руйнування в Україні! Виведіть свої війська! І не відмовляйтеся від прямих і серйозних переговорів з президентом Зеленським!"- цитує його Німецька хвиля.
Він зазначив, що "агресивна війна Путіна зачіпає не тільки людей в Україні". Так, ціни на зерно у світі зросли, адже Росія блокує в українських портах експорт мільйонів тонн зерна.
"Багатьом регіонам світу в найближчі місяці загрожують голод і смерть, особливо в Східній і Південній Африці", – попередив він.
Штайнмаєр додав, що "наслідки війни Путіна вдарять по державах, які ще не оговталися від пандемії коронавірусу, і по регіонах, де грунт через кліматичну кризу висихає і стає неродючим".
Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що незважаючи на рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.
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