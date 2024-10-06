Україна отримала перші F-16 від Нідерландів - міністр оборони країни

Нідерланди передали Україні перші винищувачі F-16. Про це офіційно заявив міністр оборони країни Рубен Брекелманс на своїй сторінці у Twitter.
"Вперше я можу офіційно оголосити, що перші голландські F-16 були доставлені в Україну. Це терміново необхідно. У Харкові я бачив збитки від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги", - написав він.
Решту літаків він обіцяє передати Україні в найближчі місяці.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (у перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) - американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений 1974 року компанією General Dynamics. Передано в експлуатацію 1978 року.
F-16, завдяки своїй універсальності та відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління і користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
Літаки для України - останні новини
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення флоту винищувачів F-16. За його словами, є чітке розуміння кроків для розширення кількості бойових літаків і прискорення тренування пілотів.
Також Франція модернізує частину винищувачів Mirage 2000-5, які планують передати Україні. Як повідомляє SudOuest, літаки адаптують на авіабазі Казо для можливості стрільби по наземних цілях.
Крім цього, Україна може незабаром отримати крилаті авіаційні бомби середньої дальності для F-16. Ймовірно, їх нададуть у рамках пакету військової допомоги від США на 375 млн доларів.
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