Більше десятка країн за Україну в НАТО навіть без ПДЧ, перемовини тривають

Підтримка вступу України до НАТО має зростати - Чернєв / Колаж УНІАН, Reuters

Вступ України до НАТО в рамках прискореної процедури підтримують вже 11 держав. Латвія, Естонія, Литва і Польща переконують інші країни, щоб вони погодилися на євроатлантичну інтеграцію Києва без Плану дій щодо членства. Багато країн виступали проти української держави в НАТО, але зараз ситуація змінилася. Про це заявив глава делегації України в Парламентській асамблеї Альянсу, народний депутат Єгор Чернєв

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що сьогодні за Україну в Північноатлантичному альянсі за прискореною процедурою вже 11 країн. Ідею євроатлантичної інтеграції країни з часом підтримають всі 30 учасників колективного блоку безпеки Заходу.

Також він додав, що Київ проводить роботу з іншими державами на предмет підтримки своїх планів. Допомагають країни Балтії і Польща, вони намагаються переконати інші держави, щоб вони надали підтримку Україні на шляху до Альянсу без плану дій.

"Будемо відвертими - багато країн, говорячи про те, що нам потрібні реформи, насправді не хотіли нашого просування до НАТО, тому що боялися провокувати РФ, не хотіли з ними погіршувати економічні, енергетичні зв'язки. Зараз цього немає. Зокрема, і Німеччина позбавляється від енергетичної залежності від РФ... Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо ще більше "так" для України", - підкреслив його Чернєв.

Україна подала заявку до НАТО

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня, після оголошення Путіним анексії українських територій, заявив про подачу Києвом заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу за прискореною процедурою. На думку Зеленського, держава вже пройшла свій шлях для інтеграції до Альянсу. Україна вже фактично союзник блоку.

2 жовтня президенти Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини вирішили виступити на підтримку вступу України до НАТО.

Вони закликали Альянс посилити військову підтримку Києва. Також вони вимагали від РФ негайно забрати свої війська з українських територій.

Глава Пентагону Ллойд Остін сказав, що США підтримують плани України щодо вступу до НАТО.

Двері для Києва відкриті. Однак рішення повинні схвалити всі 30 країн, які перебувають в Альянсі.

Дивіться відео ТСН - вступ України до НАТО лише посилить Альянс

Інші новини: