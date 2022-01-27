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Зеленський терміново проведе розмову з Байденом: що обговорюватимуть

27 січня 2022, 17:54

Як повідомляють в Офісі президента, розмова запланована на 21:00.

Зеленський, Байден
Зеленський і Байден / колаж УНІАН

Сьогодні, 27 січня, президент України Володимир Зеленський проведе переговори з лідером Сполучених Штатів Джо Байденом. Розмова відбудеться після того, як США і НАТО передали Росії письмові відповіді по "гарантіям безпеки".

Як повідомляють в офісі президента, розмова запланована на 21:00.

"Так, Сьогодні буде дзвінок", - заявили в ОП.

Що обговорюватимуть Зеленський і Байден

  • мирний процес врегулювання конфлікту на Донбасі;
  • питання безпеки, зокрема енергетичної;
  • оборонна взаємодія між Україною та США;
  • макрофінансова підтримка України;
  • антиолігархічна реформа.

"Втім, перелік тем не є вичерпним. Це буде друга розмова президентів у січні і третя за два місяці. Про результати ми повідомимо на сайті і в соціальних мережах", - додав пресс-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров.

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читайте такожРакети США в Україні і гарантії безпеки РФ: ЗМІ дізналися про плани по угоді Вашингтона з Москвою

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Гарантії безпеки

Нагадаємо, російське МЗС 17 грудня оприлюднило два документи, які ініціювала Москва і передала на розгляд Штатів – проект договору Росії і США про гарантії безпеки і угода щодо заходів забезпечення безпеки Америки, РФ і Північноатлантичного альянсу. Тепер росіяни чекають переговорів з американцями за даними ініціативам.

У проектах угод йдеться про те, що Росія має намір наполягати на гарантіях щодо відмови від включення України до Північноатлантичного альянсу і нерозширенні Альянсу на схід. Крім того, Москва вимагає, щоб обидві сторони не використовували території третіх країн для нападу один на одного.

Спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не мають наміру вести переговори з РФ з питань європейської безпеки без участі держав ЄС та країн-партнерів. Американці не готові йти на поступки в питанні, яке пов'язане з обмеженням суверенних держав права самостійно визначати своє майбутнє.

26 січня США і НАТО передали в МЗС Росії відповідь щодо "гарантій безпеки".

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Володимир Зеленський Джо Байден
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