Аудит Міноборони, конкурентні зарплати і забезпечення ЗСУ: у Зеленського розкрили плани Резнікова

Резніков працюватиме над реформами в Міноборони - Офіс президента / УНІАН

Новопризначений міністр оборони України Олексій Резніков має намір провести повний аудит підзвітного йому відомства і місяць не спілкуватиметься з журналістами. Він повинен зрозуміти, як працює відомство, і перейти до питання вирішення проблем армії. Йдеться про матеріальне забезпечення та високі конкурентні зарплати. Про це заявив прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

У ефірі телеканалу Дім він розповів про те, що Резніков поки що спілкуватися з журналістами не буде, оскільки в його найближчих планах – проведення повного аудиту Міністерства оборони. Міністр вивчить специфіку роботи відомства.читайте такожСША на Донбасі і Будапештський меморандум: Резніков назвав сценарії для припинення війни з Росією

Далі, за його словами, глава Міноборони Резніков почне вирішувати поставлені президентом завдання, включаючи матеріальне і фінансове забезпечення української армії.

"А потім - забезпечення армії. Мені здається, президент саме таке завдання ставив, щоб український військовослужбовець був взутий, одягнений, щоб він харчувався добре, щоб у нього було матеріальне забезпечення хороше, конкурентні зарплати — про це пан Резніков казав у Верховній Раді під час голосування за його кандидатуру", - підкреслив Сергій Никифоров.

Призначення Рєзнікова міністром оборони України

Міністр з питань окупованих територій, віцепрем'єр Олексій Резніков 1 листопада подав заяву про відставку зі свого поста. У заяві міністра було зазначено, що він вирішив залишити посаду за власним бажанням.

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Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія підтвердив, що міністр оборони Андрій Таран буде звільнений, а замість нього призначать Олексія Резнікова. Влада очікує реформ і різких змін у Міністерстві оборони.

У четвер, 4 листопада, Верховна Рада проголосувала за призначення Олексія Резнікова новим главою Міноборони. Рішення підтримали 273 парламентарі. Кандидатуру Рєзнікова на розгляд парламенту вніс президент Володимир Зеленський, який особисто був присутній на голосуванні.