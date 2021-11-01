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Резніков - міністр оборони, посада для Верещук і відставки: Арахамія оголосив про плани щодо Кабміну

1 листопада 2021, 14:01

У Міністерстві оборони повинні відбутися серйозні зміни, сказав Давид Арахамія.

Резніков
Відставка Тарана вже узгоджена, міністерство оборони очолить Резніков - Арахамія / УНІАН

Влада готує кадрові перестановки в Кабінеті міністрів. Чинний міністр оборони Андрій Таран піде у відставку, замість нього призначать Олексія Резнікова, який наразі очолює міністерство з питань окупованих територій. Слуга народу запропонує кандидатуру нардепки Ірини Верещук на посаду нового міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це заявив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Під час свого брифінгу в понеділок, 1 листопада, він підтвердив інформацію про те, що Рєзніков очолить Міноборони. Влада очікує проведення реформ у відомстві, яке потребує різких змін. Чинний міністр оборони Андрій Таран піде у відставку, питання з ним вже узгоджене.читайте такожСША на Донбасі і Будапештський меморандум: Резніков назвав сценарії для припинення війни з Росією

"Щодо пана Резнікова, я думаю, що всі розуміють, що у сфері оборонних закупівель суттєво змінилися правила... і міністерство оборони потребує різких змін. За погодженням з паном Тараном, тому що у нього стан здоров'я у тому числі, і зараз потрібен турбо-режим в міністерстві оборони, потрібно було шукати досвідченого менеджера, який міг би очолити всі ці зміни. Ну і фактично пан Резніков вже довів свій професіоналізм, дипломатію і має репутацію серед міжнародних партнерів", - пояснив ситуацію Арахамія.

Також він додав, що на посаду Рєзнікова, який стане міністром оборони, Слуга народу запропонує кандидатуру голови підкомітету з питань державної безпеки і оборони Ірини Верещук.

Крім того, за словами Арахамії, в Кабміні готуються й інші зміни: глава митниці Павло Рябікін може очолити міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, а замість Романа Абрамовського міністром навколишнього середовища може стати його заступник Руслан Стрілець.

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Голова фракції СН додав, що якщо віцепрем'єра з економіки Олексія Любченка відправлять у відставку, то на його посаду рекомендуватиметься Юлія Свириденко – заступниця голови Офісу президента.

Відставка Тарана і призначення Резнікова міністром оборони

Журналіст Юрій Бутусов 24 жовтня повідомив про те, що президент Володимир Зеленський погодив нову кандидатуру на пост міністра оборони. За його словами, питання відставки Андрія Тарана пов'язане в тому числі і з його проблемами зі здоров'ям. Новим міністром оборони має стати Олексій Резніков - віцепрем'єр, міністр з питань окупованих територій.

Міністр Олексій Резніков 1 листопада подав заяву про відставку з посади віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. У заяві зазначено, що Резніков залишає міністерство за власним бажанням.

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новини України Давид Арахамія Олексій Резніков Андрій Таран
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