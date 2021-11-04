Тепер офіційно: Резніков очолив Міністерство оборони

Новому міністру оборони бути / УНІАН

Колишній глава Мінреінтеграції Олексій Резніков очолив Міністерство оборони України. Його кандидатуру на розгляд парламенту висунув президент Володимир Зеленський, який прибув на засідання депутатів.

Верховна Рада підтримала рішення глави держави на засіданні в четвер, 4 листопада.

Резнікова призначили на цей пост 273 голосами.

Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський, який прибув на засідання парламенту.

Нагадаємо, напередодні Рада відправила Рєзнікова у відставку з посади голови Мінреінтеграції. Раніше він написав відповідну заяву.

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Що було в Міноборони до Рєзнікова

3 листопада Верховна Рада відправила у відставку міністра оборони Андрія Тарана. "За" проголосував 341 нардеп, "проти" – 0, "утрималися" – 2. На засідання парламенту сам Таран не прийшов.

Про відхід Андрія Тарана з посади голови Міноборони говорили протягом останніх місяців. Результатами його роботи були незадоволені практично всі. За президентства Зеленського Таран став другим Міністром оборони, якого відправили у відставку.

Кадрові зміни в уряді

Перед цим Рада вже звільнила з посад міністра захисту навколишнього середовища та ресурсів Романа Абрамовського, першого віце-прем'єр-міністра, Міністра економіки Олексія Любченка, міністра реінтеграції Олексія Резнікова і міністра стратегічних галузей Олега Уруського.

Замість Любченка рекомендуватимуть Юлію Свириденко, заступника керівника офісу президента України Андрія Єрмака.

Замість Рєзнікова-народну депутатку від "Слуги народу" Ірину Верещук. А замість Уруського-голову Державної митної служби Павла Рябкіна.