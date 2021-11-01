Олексій Резніков подав у відставку

Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України йде з посади за власним бажанням.
Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав заяву про звільнення.
Відповідну заяву зареєстровано в Апараті Верховної Ради України. Про це в понеділок, 1 листопада, написав у своєму Telegram-каналі представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
"Член уряду - віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков О. Ю. подав заяву про звільнення за власним бажанням", - повідомив Мельничук.
Пізніше видання РБК-Україна опублікувало фото заяви Резнікова про відставку.
"Прошу звільнити мене із займаної посади за власним бажанням", - йдеться у документі.
Олівцем дописано фразу "Дякую за довіру!".
Зазначимо, раніше ЗМІ писали, що Резніков може стати новим міністром оборони. Президент України Володимир Зеленський нібито вже погодив його кандидатуру на місце нинішнього глави Міноборони Андрія Тарана.
Місце Рєзнікова в Кабінеті міністрів нібито може зайняти нардеп від Слуги народу Ірина Верещук.
Як повідомляв Главред, 19 жовтня глава Мінекології Роман Абрамовський написав заяву про відставку, а з фракції Слуга народу виключили "опозиційну" депутатку Людмилу Буймістер.