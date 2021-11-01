Олексій Резніков подав у відставку

Резніков подав у відставку / УНІАН

Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав заяву про звільнення.

Відповідну заяву зареєстровано в Апараті Верховної Ради України. Про це в понеділок, 1 листопада, написав у своєму Telegram-каналі представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

"Член уряду - віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков О. Ю. подав заяву про звільнення за власним бажанням", - повідомив Мельничук.

Пізніше видання РБК-Україна опублікувало фото заяви Резнікова про відставку.

"Прошу звільнити мене із займаної посади за власним бажанням", - йдеться у документі.

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Олівцем дописано фразу "Дякую за довіру!".

Заява Резнікова про відставку / Фото РБК-Украина

Зазначимо, раніше ЗМІ писали, що Резніков може стати новим міністром оборони. Президент України Володимир Зеленський нібито вже погодив його кандидатуру на місце нинішнього глави Міноборони Андрія Тарана.

Місце Рєзнікова в Кабінеті міністрів нібито може зайняти нардеп від Слуги народу Ірина Верещук.

Як повідомляв Главред, 19 жовтня глава Мінекології Роман Абрамовський написав заяву про відставку, а з фракції Слуга народу виключили "опозиційну" депутатку Людмилу Буймістер.