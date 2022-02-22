Атака РФ і бездіяльність в ООН: Україна готує контрудар через порушення "Будапешту"

Україна вживатиме заходів через ситуацію з порушенням Росією положень Будапештського меморандуму / Фото Reuters

Російська Федерація продовжує порушувати взяті на себе зобов'язання у рамках Будапештського меморандуму. Йдеться про гарантії невикористання силового впливу щодо територіальної цілісності і суверенітету України та невиконання обіцянки про негайні дії з боку Радбезу ООН з метою надання допомоги державі, яка відмовилася від ядерної зброї і стала жертвою агресії. У зв'язку з цим офіційний Київ ініціював консультації щодо "Будапешту" і вживатиме заходів задля забезпечення власної безпеки.

Як повідомляє пресслужба МЗС, Україна 21 лютого ініціювала консультації з країнами-підписантами Будапештського меморандуму, які гарантували Києву безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї.

читайте також"Будапешт" + Туреччина і Китай або перегляд Росією кордонів: політик попередив Україну"21 лютого 2022 року на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського та відповідно до ст. 6 Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму) від 5 грудня 1994 року Міністерство закордонних справ України надіслало офіційні запити з вимогою щодо проведення негайних консультацій високого рівня між Україною та країнами-учасницями Будапештського меморандуму та гарантами безпеки України щодо невідкладних дій зі зниження напруги та гарантування безпеки України", - наголошується в повідомленні.

Росія порушила свої зобов'язання у рамках "Будапешту"

У дипломатичному відомстві вказали, що Москва продовжує порушувати свої зобов'язання щодо Будапештського меморандуму.

Зокрема, Росія відмовилася від обіцянки "утримуватися від загрози силою або її використання проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, і що жодна їх зброя ніколи не використовуватиметься проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно Статуту Організації Об'єднаних Націй (пункт 2 Меморандуму)".

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читайте також"Дипломатична катастрофа": експерт пояснив слова Зеленського щодо "Будапешту"Крім того, в МЗС зазначили, що Росія порушила своє зобов'язання "домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні як державі-учаснику Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, у разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або про погрози агресією з використанням ядерної зброї" (пункт 4 Меморандуму)".

Як має намір діяти Київ

У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що в залежності від того, якими в підсумку будуть результати консультацій в рамках "Будапешту", Україна вирішить питання щодо подальших заходів, спрямованих на забезпечення власної безпеки в умовах протистояння російської агресії.

Україна вимагає гарантій в рамках "Будапешту"

Секретар РНБО Олексій Данілов у грудні минулого року зробив заяву про те, що підписання Будапештського меморандуму стало обманом української держави. На думку чиновника, слід надати Києву компенсацію за відмову від ядерної зброї.

Три президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко - закликали держави-гаранти Будапештського меморандуму зупинити агресивну політику Росії. Як вважають вони, такий крок продемонструє, що угода не була обманом Києва.

19 лютого президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Мюнхенській конференції розповів про ініціативу Києва щодо проведення консультацій в рамках Будапештського меморандуму. Якщо дискусії не буде, або вона стане результативною, Україна поставить під сумніви зобов'язання країн, що надали державі гарантії.

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