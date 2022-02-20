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"Наступ" на Донбас і удар по "Мінську": Кулеба розніс РФ і звернувся до Заходу

20 лютого 2022, 14:32

Україна не хоче війни, але захищатиметься, сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Україна не готує будь-яких наступальних військових операцій - Кулеба / Reuters

Україна не прагне до військових дій і не планує будь-яких наступальних операцій, проте готова до захисту своєї території. Партнери не вірять заявам про нібито агресивні дії з боку Києва і чітко розуміють, що агресором є Росія, яка порушує Мінські угоди. Союзники української держави повинні допомагати на дипломатичному рівні, зброєю і застосуванням санкцій щодо Москви. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час свого брифінгу з Мюнхенської конференції безпеки він заявив про те, що українська держава не прагне до ведення бойових дій, однак у разі небезпеки має намір захищатися.

"Україна не хоче війни, але захищатиметься", - сказав міністр.

За його словами, країни-союзники України не вірять інформації про нібито агресивну поведінку Києва та розуміють, що агресором є Росія, яка порушує Мінські угоди.

"Партнери не ведуться на вкидання РФ про агресивну Україну, яка на когось нападає. Ніхто в це не вірить. Всі чітко розуміють, хто є агресор - це Росія. Вона ж порушує мінські домовленості", - зазначив дипломат.

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читайте також"Дзвонять і запитують дозволу": Зеленський розніс ідею прямого діалогу з "ЛДНР"Також він уточнив, що Україна не збирається проводити будь-яких наступальних операцій або провокацій. Країна прагне миру, а не до військових дій.

"Україна не планує жодних наступальних військових операцій, провокацій, диверсій або обстрілів територій РФ. Ми не прагнемо війни, а прагнемо миру", - додав Кулеба.

Крім того, він закликав партнерів України допомагати країні в протистоянні з Росією на різних напрямках, серед яких дипломатія, постачання зброї і запуск санкцій.

"Просимо колег діяти на дипломатичному треку, забезпечувати зброєю, застосовувати санкції", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Глава Білого дому Джо Байден 18 лютого під час свого звернення заявив, що, на його переконання, президент РФ Путін прийняв рішення про військове вторгнення Росії на територію України. Як вважає американський глава держави, військова інтервенція може відбутися в найближчі декілька днів.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що на окупованих районах Донецької та Луганської областей, а також у захопленому Криму, перебувають близько 30-35 тисяч російських військових. За його словами, ситуація залишається небезпечною - обстріл може призвести до повномасштабній війні з Росією.

Журналісти американського видання Politico назвали 20 лютого новою датою можливого військового вторгнення РФ в Україну. На думку аналітиків, рішення може бути пов'язане із завершенням російсько-білоруських військових навчань, Мюнхенської конференції та Олімпіади у Пекіні. Однак, як стверджують експерти, дати можуть змінюватися.

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