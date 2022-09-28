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Армія України звільнятиме Крим, але Кримський міст навряд чи вдасться знищити – Арестович

28 вересня 2022, 20:33

Кримський міст можна знищити тільки тактичною ядерною зброєю або ударом ракетами Томагавк, вважає Олексій Арестович.

Арестович Кримський міст
В України наразі немає зброї для удару по Кримському мосту - Арестович/ Колаж Reuters, УНІАН

Збройні сили України, незважаючи на фейкові "референдуми" Росії на окупованих територіях, продовжуватимуть звільняти свої землі, включаючи Крим. Однак Кримський міст навряд чи вдасться зруйнувати навіть ракетами ATACMS. Ймовірно, естакаду вдасться знищити тільки тактичною ядерною зброєю. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

В ефірі YouTube-каналу Фейгін Live він розповів про те, що в України немає зброї, якою можна було б завдати удару по Кримському мосту. На його думку, руйнування шляхопроводу можна забезпечити хіба що тактичною ядерною зброєю або американськими ракетами Томагавк.

"Там нічим бити по Кримському мосту. Те, що нам можуть дати, все одно нічого не можемо зробити... Кримському мосту нічого не загрожує, його можливо знищити тільки тактичною ядерною зброєю, або якщо в нього 300 "Томагавків" (багатоцільових високоточних дозвукових крилатих ракет ) прилетить одночасно, Ну добре, 100 або 50", - вважає Арестович.

Крім того, він додав, що навіть якщо Україна бимиме по естакаді ракетами ATACMS, їх можуть збити ще до того, як вони долетять до ворожої цілі.

Також Олексій Арестович підкреслив, що українська армія, незважаючи на окупаційні зусилля Кремля, пов'язані з тими ж незаконними "референдумами", все одно буде звільняти свої території, в тому числі і захоплений Крим.

Удар України по Кримському мосту

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк казав, що Україна розглядає варіанти нанесення удару по Кримському мосту. За його словами, це незаконна споруда Росії, яку вона використовує для забезпечення своїх окупаційних військ на півдні. Як вважає Подоляк, шляхопровід слід знищити.

Директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак вважає, що наразі руйнувати Кримський міст недоцільно.

З точки зору експерта, на Кримському півострові є безліч військових об'єктів, по яких може вдарити Україна. Йдеться про військові аеродроми, бази, скупчення техніки та арсенали ворожих військ.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про те, що Кримський міст можна навіть зберегти.

Наразі у Київ вважають за необхідне розтрощення естакади через використання її загарбниками для підтримки своїх військ на південному фронті. Але якщо окупанти РФ виведуть сили шляхопроводом з території України, знищувати його не будуть.

Дивіться відео Главред - як НАТО допоможе Україні знищити Кримський міст

Інші новини:

Олексій Арестович Кримський міст війна Росії та України
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