'Кримський міст наступний': росіяни в розпачі після 'феєрверків' на складі БП під Джанкоєм

У мережі почалася паніка після чергового вибуху в окупованому Криму.
У селі Майське Джанкойського району в анексованому Криму гримлять вибухи на складі боєприпасів окупантів.
В результаті НП почалася евакуація населення, а в Міноборони РФ причиною вибухів назвали "загоряння на майданчику зберігання боєприпасів".
З таким поясненням категорично не згодні росіяни. У мережі піднялася паніка, а дехто навіть озвучив свої версії.
"Щось вони часто стали детонувати, в тому місяці на авіабазі, в цьому в частині", "Перший раз можна повірити, але другий ... за ідіотів нас тримають?", "Знову покурили невдало", "Кримський міст наступний", - писали перелякані росіяни.
Вибухи в Криму
Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.
Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.
При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
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