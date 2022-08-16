'Кримський міст наступний': росіяни в розпачі після 'феєрверків' на складі БП під Джанкоєм

Кримський міст, вибухи в Криму / скріншот

У селі Майське Джанкойського району в анексованому Криму гримлять вибухи на складі боєприпасів окупантів.

В результаті НП почалася евакуація населення, а в Міноборони РФ причиною вибухів назвали "загоряння на майданчику зберігання боєприпасів".

З таким поясненням категорично не згодні росіяни. У мережі піднялася паніка, а дехто навіть озвучив свої версії.

"Щось вони часто стали детонувати, в тому місяці на авіабазі, в цьому в частині", "Перший раз можна повірити, але другий ... за ідіотів нас тримають?", "Знову покурили невдало", "Кримський міст наступний", - писали перелякані росіяни.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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