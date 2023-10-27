Арестович сумнівається у звільненні України: Данілов жорстко відреагував

Данілов вважає, що Арестович рано чи пізно відповість за свої слова про вихід на кордони 1991 року.

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Данілов відреагував на заяву Арестовича / колаж: Главред, фото: РНБО, Facebook

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів ексраднику Офісу президента Олексію Арестовичу на його закиди, що звільнити Україну до кордонів 1991 року нині майже неможливо.

Олексій Данілов в інтерв'ю Фокусу натякнув, що Олексій Арестович рано чи пізно відповість за свої слова про вихід на кордони 1991 року.

"Наше завдання одне - це перемога. І ми розуміємо, що це вихід на кордони 1991 року. Тому що є Конституція. Вона чітко регламентує, що таке Україна. Якщо депутати будуть змінювати Конституцію, тоді ми можемо говорити про інше", - сказав Данілов. відео дня

Він додав, що "ті діячі російськомовні, які зараз заявляють, що нам не треба виходити на кордони 1991 року, вони мають на увазі, що рано чи пізно їм за ці слова прийдеться відповідати".

Заява Арестовича про війну в Україні

В одному зі своїх інтерв'ю Арестович заявив, що 2014-го року українці заснули в Україні, а прокинулися в "європейському Ізраїлі". За його словами, нині Україні слід навчитися в Ізраїлю покладатися на себе (на своїх громадян, довіряти їм, допомагати їм з боку держави реалізовувати свої таланти й потенціал тут, допомагати бізнесу, розвивати власний ВПК, науку, технології тощо) та примножувати друзів, не збільшуючи ворогів і на міжнародній арені, і всередині держави.

"Сьогоднішня українська влада чинить навпаки: ми втрачаємо друзів серед партнерів і союзників, плодимо ворогів, а держава не довіряє громадянам, притискає права і свободи, притискає бізнес. І хтось має говорити правду про це, адже охочих серед чинних чиновників і політиків, як завжди, не знайти. Політична мета - вихід на кордони 91-го року за таких умов практично неможлива з цілком закономірних причин, як і вихід до адміністративного кордону Криму в найближчі місяці", - сказав Арестович.

Нагадаємо, що Данілов натякнув на зв'язки Арестовича з ФСБ. Секретар РНБО згадав про активізацію так званих експертів та "акторів-розвідників" у просуванні російською мовою російської ж повістки.

Нардепи масово подали заяву в поліцію на Арестовича. Колишнього радника ОП звинувачують у неправдивому повідомленні суду про вчинення кримінального правопорушення.

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