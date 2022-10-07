Курс долара в Україні та золотовалютні резерви: головні заяви нового голови НБУ Пишного

Андрій Пишний 7 жовтня призначений Радою новим головою Нацбанку України / УНІАН

Колишній голова правління державного Ощадбанку Андрій Пишний став новим керівником Національного банку України. Його кандидатуру підтримали 290 парламентаріїв.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від Голосу Ярослав Железняк, за кандидатуру Пишного проголосували 290 народних депутатів. Більшість з них - нардепи від Слуги народу. Під час свого виступу в Раді Пишний заявив, що Україна потребує 30 мільярдів доларів на покриття дефіциту. Гроші готові надати міжнародні партнери.

Курс долара Пишний прогнозувати поки не готовий. Однак вважає нинішній показник адекватним, виходячи з реалій сьогоднішньої економіки.

Облікова ставка залишиться на рівні 25%.

Золотовалютні резерви України становлять понад 24 мільярда доларів. Показники покращилися навіть від початку жовтня.

Довідка

Андрій Пишний

Андрій Пишний - український політик і економіст. У період з 26 березня 2014 року по 3 листопада 2020 року був головою правління акціонерного товариства Ощадбанк.

Народився 26 жовтня 1974 року в Тернопільській області. У 1991 році Пишний вступив на юридичний факультет Чернівецького державного університету. Там він познайомився з майбутнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.

У період з 1996 по 2000 роки працював викладачем-стажистом та асистентом кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

Паралельно займався сферою юриспруденції. Перший час у власній фірмі, пізніше – у фірмі Юрек-Аудит разом з Арсенієм Яценюком та Андрієм Іванчуком.

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Політична кар'єра Пишного

Андрій Пишний був призначений заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України в травні 2007 року. На посаді пропрацював майже 2 роки – у червні 2009 був звільнений указом президента Віктора Ющенка.

У 2010 році очолював комітет партійного контролю партії Арсенія Яценюка Фронт змін. На виборах в Раду у 2012 році був заступником голови штабу Батьківщини, в грудні – лідером "групи Яценюка" в Батьківщині і першим заступником голови Комітету ВР з питань регламенту.

У 2013 році його обрали одним із заступників Батьківщини.

Близький друг Яценюка, один з ключових організаторів Євромайдану.

Після повномасштабного нападу РФ на Україну – учасник міжнародної групи з питань санкцій проти Росії.

Кар'єра в Ощадбанку

У 2000 році очолив юридичне управління Ощадбанку і переїхав до Києва. За рік став директором Департаменту правового забезпечення Ощадбанку.

У період з 2003 по 2007 рік був першим заступником голови правління Ощадбанку.

З грудня 2004 по травень 2005 року був виконуючим обов'язки голови Ощадбанку.

Працював головою правління Ощадбанку до 2020 року.

Відставка Кирила Шевченка з посади голови НБУ

Керівник Нацбанку Кирило Шевченко 4 жовтня заявив про те, що він написав заяву про відставку за станом здоров'я. Він очолював НБУ з 16 липня 2020 року.

Заяву Шевченка про відставку ухвалили в парламенті. Проект постанови № 8104 підтримали 263 народних депутати. Подання про відставку голови НБУ вніс президент Зеленський після того, як Шевченко написав відповідну заяву.

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