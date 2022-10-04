Очільник Нацбанку Кирило Шевченко подав у відставку: хто може зайняти його крісло

Тимошенко подав у відставку / пресслужба НБУ

Голова Нацбанку Кирило Шевченко вирішив подати у відставку через серйозні проблеми зі здоров'ям.

"Друзі через причини, пов'язані зі здоров'ям, які я не можу й далі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови Національного банку України", - написав Шевченко у Facebook.

За його словами, він вже звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням прийняти відставку.

Нагадаємо, Шевченко був призначений головою НБУ ще 16 липня 2020 року і він обіймав цю посаду більше двох років.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, хто може обійняти вакантну посаду голови НБУ.

"За моєю інформацією, головний претендент на посаду голови Нацбанку – Андрій Пишний. Він був головою правління Ощадбанку з 2014 до 2020 року", - повідомив народний обранець у Telegram.

Курс долара в Україні

Кабінет Міністрів України не виключає, що курс долара до гривні до кінця 2023 року може піднятися до 50 гривень.

Керівник департаменту макроекономічних досліджень групи компаній ICU Віталій Ваврищук заявив, що курс гривні до долара, швидше за все, зміцнитися і розгорнеться ближче до офіційного, встановленого Нацбанком.

Голова Асоціації українських банків Андрій Дубас вважає, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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