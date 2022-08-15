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Правила розрахунку пенсій перепишуть: як враховуватимуть "військові" зарплати - рішення Ради

15 серпня 2022, 16:08

В Україні змінять правила розрахунку пенсій на час війни. У цей період при обчисленні суми пенсії не будуть враховувати нині існуючі в Україні зарплати.

Підвищення пенсії в Україні в грудні 2021
Підвищення пенсії в Україні в грудні 2021 / https://ua.depositphotos.com

В Україні змінили правила розрахунку пенсій на час воєнного стану. Тепер в цей період в процесі обчислення суми пенсії не будуть враховувати поточні зарплати, оскільки вони всерйоз впали через війну. Це повинно позитивно позначитися на розмірі виплат. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Як говориться в законопроекті № 7453, занижену під час війни зарплату можна буде не враховувати в розрахунку пенсій.

За словами автора документа, падіння офіційних зарплат українців позначалося на розмірі виплат. Справа в тому, що при розрахунку пенсії використовується єдина формула. Тобто при цьому зарплату одержувача порівнюють із середньою по країні.

Далі - враховується середня зарплата за три роки. Якщо ж виключити з цієї формули період воєнного стану, то пенсії будуть набагато вище.

Правила розрахунку пенсій перепишуть: як враховуватимуть 'військові' зарплати - рішення Ради

Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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Автор: Єгор Бунін
пенсія Олексій Гончаренко виплати пенсії новини України
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