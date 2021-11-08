Олександр Корнієнко склав повноваження голови партії "Слуга народу"

Головою політичної партії Корнієнко був з 10 листопада 2019 року.
Олександр Корнієнко прийняв рішення скласти повноваження голови партії "Слуга народу". Про це повідомила прессекретар політсили Юлія Палійчук.
"Це пов'язано з його бажанням глибше зосередитися на реформі роботи парламенту на посаді першого віцеспікера. У листопаді відбудеться з'їзд партії, на якому пройде ротація керівництва", - написала речниця фракції в Telegram.
Також Корнієнко перерахував свої завдання на посаді віце-спікера:
- реформа парламенту;
- законодавче забезпечення амбітних планів, в тому числі, трансформації країни;
- побудова більш якісних відносин з виконавчою владою і місцевим самоврядуванням - якісна, результативна та ефективна робота парламенту і рух до його відкритості.
читайте такожЧайний "йорж": віце-спікер Корнієнко порозумівся через дивну поведінку в РадіГоловою політичної партії "Слуга народу" Корнієнко був з 10 листопада 2019 року.
Нагадаємо, 19 жовтня депутати Верховної Ради України обрали новим першим віце-спікером керівника партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка. "За" проголосували 256 депутатів. Крім нього на цю посаду була висунута Софія Федина з "Європейської солідарності".
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