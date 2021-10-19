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Корнієнка обрали новим першим віцеспікером Ради

19 октября 2021, 12:06

За те, щоб новим першим віце-спікером Ради став Олександр Корнієнко (натомість Руслана Стефанчука, який нещодавно пішов у спікери), проголосували 256 депутатів.

Корнієнко
Корнієнко / УНІАН

Депутати Верховної Ради України обрали новим першим віце-спікером керівника партії "Слуга народу" (президентської політичної сили) Олександра Корнієнка.

"За" проголосували 256 депутатів.

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Нагадаємо, раніше, 30 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що депутати Слуги народу прийшли за підписними листами про відкликання його з поста голови Верховної Ради. Відповідну пропозицію подав голова фракції СН Давид Арахамія.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія пояснив, чому ініціював відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Однією з причин він назвав "холодну регламентну війну".

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Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, заявив, що у партії Слуга народу мільйон запитань до Разумкова.

7 жовтня Дмитра Разумкова відправили у відставку. За це рішення проголосували 284 нардепи.

Наступного дня, 8 жовтня, новим спікером став Руслан Стефанчук, який до цього був на посаді віце-спікера.

В ході засідання призначення Стефанчука підтримав 261 народний депутат.

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Верховна Рада Дмитро Разумков Руслан Стефанчук Олександр Корнієнко
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