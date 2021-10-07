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"Слуги народу" озвучили головні причини відставки Разумкова

7 октября 2021, 19:41

Дмитро Разумков відступив від загальних принципів і вирішив, що власні політичні й просто життєві амбіції вище командних цілей, заявили "слуги".

Дмитро Разумков
Причини відставки Разумкова / УНІАН

У Слузі народу озвучили причини для відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова, про це йшлося в заяві голови партії Слуга народу Олександра Корнієнка з трибуни парламенту, пише РБК-Україна.

Серед причин відставки спікера:

  • перетворення парламенту на гальмо для реформ і для курсу президента,
  • власні амбіції,
  • відхід від командних обіцянок,
  • незрозуміла підтримка з боку проросійських ЗМІ,
  • порушення регламенту
  • вибіркове потрапляння законопроектів до порядку денного.

Сьогодні парламент 284 голосами таки підтримав його відставку, яку ініціювала Фракція Політичної партії " Слуга народу "і депутатські групи" Довіра "і "партія "За майбутнє".

"Дмитро Разумков відступив від загальних принципів і вирішив, що власні політичні і просто життєві амбіції - вище командних цілей і домовленостей. Водночас парламент реформ почав потроху перетворюватися на парламент часів Володимира Литвина, де лицемірство, лукавство, використання подвійних, а то й потрійних стандартів - стало буденністю. Саме тому Дмитро Разумков більше не може бути членом команди і представляти нашу партію на такій високій посаді", - сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко з трибуни парламенту.

У партії кажуть, що колись перший номер у списку перетворив парламент на місце, де лицемірство, лукавство, використання подвійних, а то й потрійних стандартів - стало буденністю. І поки у депутатів, як і у виборців є безліч питань до його роботи.

"Як так сталося, що в Раді почав працювати принцип " друзям і собі - все, а ворогам - регламент"? Чому 15 місяців не призначався керівник Апарату ВРУ? Чому, якщо ми такі фанати регламенту, майже щодня порушувалася норма про те, що виступати на засіданнях треба по темі питання? Чому рік для журналістів не відкривалися кулуари "з ковіда", але раптом відкрилися за день до обговорення питання вашого зняття з посади чому врешті-решт парламент перетворився на гальмо для реформ і для курсу президента?"- обурився Олександр Корнієнко, виступаючи з трибуни парламенту.

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Також у Слуги народу питання і до масової підтримки Дмитра Разумкова з боку проросійських ЗМІ і одночасно нібито проєвропейської опозиції. Мовляв, якщо ексспікер хоче стати окремим національним політиком, то треба зрозуміти, хто він і за що він виступає.

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"Чи є ворогом України Віктор Медведчук? Чи є ворожими Україні проросійські телеканали 112, ZIK, NewsOne, сайт "Страна.юа"? Чи є російським пропагандистом Анатолій Шарій, ваш відданий фанат на Фейсбуці? Чи шкодять Україні контрабандисти, газові олігархи, кримінальні надрокористувачі, на кшталт пана Фукса? Чому Ви не підтримували санкції проти всіх вищевказаних осіб і організацій? Яку країну будуєте Ви? Ми точно за Україну і перемогу над ворогом - зовнішнім, у вигляді РФ, і внутрішнім, у вигляді п'ятої колони, корупції, олігархів, бідності", - підсумував Олександр Корнієнко.

Відставка Разумкова

Конфлікт між керівництвом фракції СН і спікером парламенту виник через законопроект про олігархів. На думку керівництва СН, Разумков навмисне намагався його "збити".

30 вересня голова фракції СН Давид Арахамія офіційно запросив підписні листи для відкликання Разумкова з посади спікера. Того ж дня той заявив, що не може підписати закон про олігархів – нібито через позицію профільного комітету.

Кількома днями пізніше у Трускавці депутати президентської партії зібрали необхідні 150 підписів під колективною ініціативою про відкликання спікера. І тоді ж президент країни Володимир Зеленський заявив, що Разумков більше не є членом команди Слуги народу.

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Слуга народу Дмитро Разумков новини України Олександр Корнієнко
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