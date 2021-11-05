Чайний "йорж": віцеспікер Корнієнко виправдався через дивну поведінку в Раді

Олександр Корнієнко / Скріншот

Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко прокоментував опубліковане відео, на якому відображено, як він у залі парламенту п'є чай, а потім запиває його вмістом з іншої ємності.

Як підкреслив він у коментарі виданню Vesti, його метою було порівняти смак двох напоїв.

"Все просто: один чай з моєї приймальні, зелений, його я зробив сам, а другий нам надає апарат як президії. Я спробував який краще. Мій рідніше, але колег ображати не будемо – у них теж хороший", – пояснив він.

На запитання, чому його склянка відрізняється від склянок колег, Корнієнко відповів, що свою він приніс з дому, яку купив на базарі за 30 гривень.

Нагадаємо, раніше Олександр Корнієнко і керівник фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія стали фігурантами сексистського скандалу в Миколаєві. Під час зустрічі з журналістами вони не помітили мікрофонів і допустили грубе обговорення жінки, з фразами типу - "баба робоча" і "Корабельна сосна". На той момент повідомлялося, що депутати говорили про свою соратницю по партії Ірину Аллахвердієву.

Сама народний депутат Ірина Аллахвердієва заявила, що дана заява-фейк, про що їй особисто розповіли Арахамія і Корнієнко.

Пізніше Корнієнко записав відеозвернення, в якому вибачився перед своєю колегою Іриною Аллахвердієвою і Тетяною Домбровською. Саме вона нібито і була предметом його розмови з Арахамією.