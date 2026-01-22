Зарплати вихователів дитсадків зростають: яку суму очікувати у 2026 році

Постанова МОН, яку ухвалив уряд, передбачає підвищення зарплати вихователів дитсадків в Україні 1 січня 2026 року.

На скільки зростуть зарплати вихователів дитсадків у 2026 році / Колаж: Главред, фото: скриншот, Pexels

Ви дізнаєтесь

На скільки зростуть посадові оклади вихователів дитсадків в Україні

Яку середню зарплату отримуватимуть вихователі-початківці

З 1 січня 2026 року посадові оклади вихователів дитсадків в Україні зростають щонайменше на 30%. Йдеться про комунальні садки.

Це передбачає відповідна постанова, розроблена МОН, яку ухвалив уряд. Під час зустрічі з журналістами заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова пояснила, яку зарплату в середньому отримуватимуть цьогоріч вихователі. Про це інформує 24 Канал.

відео дня

Зазначається, що з 1 січня вищезгадана постанова є обов'язковою для виконання для місцевої влади. Погоджують та виплачують зарплати вихователям дитсадків на місцях.

За словами Коновалової, досвідчений педагог дошкілля, який має педагогічне звання, вищу кваліфікаційну категорію, досвід роботи більше ніж 10 років і працює в інклюзивній групі, у 2025 році отримував "на руки" 11907 гривень, не враховуючи жодних додаткових доплат від громади.

Після підвищення у 2026 році заробітна плата такого вихователя становитиме понад 16034 гривні.

"Якщо це педагог-початківець, суми будуть іншими. Мінімально можуть отримувати такі вихователі близько 10 тисяч гривень - навіть фахівці без досвіду, якщо громади встановлюють надбавку за престижність у розмірі 20-30 %", - уточнила заступниця міністра.

Підвищення зарплати вчителям - що відомо

У Міністерстві освіти і науки України зазначили, що перший етап підвищення запланований на 1 січня 2026 року. З цього часу всі базові посадові оклади педагогів буде збільшено. Рішення ухвалене урядом у межах реформи оплати праці в освітній галузі та спрямоване на підвищення престижу професії вчителя.

Крім того, вже заплановано другий етап підвищення - з 1 вересня 2026 року, коли зарплати педагогів можуть зрости ще приблизно на 20%. Таким чином, протягом року освітяни відчують помітне збільшення доходів.

Збільшення виплат українцям - новини за темою

Раніше Главред писав, що з 1 січня 2026 року в Україні зросте мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. Зокрема, загальний прожитковий мінімум збільшиться до 3209 грн.

Нещодавно директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк повідомила, що у 2026 році 56% роботодавців планують збільшення зарплат для працівників. Розмір підвищення становитиме в середньому 10-20%.

Крім цього, на 1 березня 2026 року в Україні запланована індексація пенсій. Це щорічна процедура, яка проводиться для часткової компенсації зростання цін на товари і послуги. Перерахунок здійснюється автоматично - без додаткових звернень від пенсіонерів, на основі матеріалів їхніх пенсійних справ.

Про джерело: Міністерство освіти і науки України Міністерство освіти і науки України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов'язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, повідомляє Вікіпедія.

