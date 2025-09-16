Секрет столітнього життя простіший, ніж здавалося: розкрито головний принцип довголіття

Ви дізнаєтеся:
- Названо прості, доступні продукти, які пов'язані з поліпшенням здоров'я
- Секрет довголіття в щоденному вживанні простих, багатих на клітковину продуктів
Фахівці в галузі харчування виокремили прості, доступні продукти, які пов'язані з поліпшенням здоров'я і продовженням життя.
Найцікавіше - для цього не потрібні дорогі добавки або модні суперфуди, пише Express.
Секрет довголіття, за їхніми словами, полягає в щоденному вживанні простих, багатих на клітковину продуктів. Саме вони знижують ризик небезпечних захворювань, допомагають контролювати вагу, захищають серце і навіть сприяють профілактиці онкології та діабету.
Експерти рекомендують включати в щоденний раціон ці звичні продукти:
Бобові
Сочевиця, квасоля, нут та інші представники цього сімейства - один із головних продуктів у регіонах-довгожителях світу (так звані "блакитні зони"). Бобові багаті на рослинний білок і клітковину, яка допомагає нормалізувати рівень цукру і холестерину в крові, а також надовго зберігає відчуття ситості.
Овес
Звичайна вівсянка - один із найдоступніших продуктів, здатних позитивно впливати на тривалість життя.
Завдяки вмісту бета-глюкану овес знижує рівень "поганого" холестерину, зміцнює здоров'я кишківника і допомагає контролювати апетит.
Листова зелень
Шпинат, капуста кале, мангольд та інша зелень - це справжні "вітамінні бомби".
Вони багаті на антиоксиданти, мінерали та сполуки, які знижують запалення в організмі та захищають від онкологічних захворювань. Крім того, нітрати в зелені допомагають знизити артеріальний тиск.
Ягоди
Чорниця, малина, полуниця - не просто ласощі, а потужне джерело поліфенолів, що захищають мозок і уповільнюють процеси старіння на клітинному рівні.
Додайте їх у кашу, йогурт або смузі - і це смачне вкладення у ваше майбутнє.
Хочете дожити до 100? Почніть із простого - відкрийте кухонну шафу і перегляньте своє меню.
Секрет довголіття: що кажуть учені
Вчені зі Стокгольма з'ясували, що люди, які досягли 100-річного віку, живуть довше не тому, що краще справляються з хворобами, а тому, що їм вдається їх уникнути. Дослідження показало: тільки 12,5% столітніх перенесли інфаркт, тоді як у віковій групі 80-89 років цей показник майже вдвічі вищий - 24%.
