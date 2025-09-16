Секрет столітнього життя простіший, ніж здавалося: розкрито головний принцип довголіття

Деякі продукти знижують ризик небезпечних захворювань, допомагають контролювати вагу, захищають серце і навіть сприяють профілактиці онкології та діабету.

Названо прості, доступні продукти, які пов'язані з поліпшенням здоров'я

Секрет довголіття в щоденному вживанні простих, багатих на клітковину продуктів

Фахівці в галузі харчування виокремили прості, доступні продукти, які пов'язані з поліпшенням здоров'я і продовженням життя.

Найцікавіше - для цього не потрібні дорогі добавки або модні суперфуди, пише Express.

Секрет довголіття, за їхніми словами, полягає в щоденному вживанні простих, багатих на клітковину продуктів. Саме вони знижують ризик небезпечних захворювань, допомагають контролювати вагу, захищають серце і навіть сприяють профілактиці онкології та діабету.

Експерти рекомендують включати в щоденний раціон ці звичні продукти:

Бобові

Сочевиця, квасоля, нут та інші представники цього сімейства - один із головних продуктів у регіонах-довгожителях світу (так звані "блакитні зони"). Бобові багаті на рослинний білок і клітковину, яка допомагає нормалізувати рівень цукру і холестерину в крові, а також надовго зберігає відчуття ситості.

Овес

Звичайна вівсянка - один із найдоступніших продуктів, здатних позитивно впливати на тривалість життя.

Завдяки вмісту бета-глюкану овес знижує рівень "поганого" холестерину, зміцнює здоров'я кишківника і допомагає контролювати апетит.

Листова зелень

Шпинат, капуста кале, мангольд та інша зелень - це справжні "вітамінні бомби".

Вони багаті на антиоксиданти, мінерали та сполуки, які знижують запалення в організмі та захищають від онкологічних захворювань. Крім того, нітрати в зелені допомагають знизити артеріальний тиск.

Ягоди

Чорниця, малина, полуниця - не просто ласощі, а потужне джерело поліфенолів, що захищають мозок і уповільнюють процеси старіння на клітинному рівні.

Додайте їх у кашу, йогурт або смузі - і це смачне вкладення у ваше майбутнє.

Хочете дожити до 100? Почніть із простого - відкрийте кухонну шафу і перегляньте своє меню.

Секрет довголіття: що кажуть учені

Вчені зі Стокгольма з'ясували, що люди, які досягли 100-річного віку, живуть довше не тому, що краще справляються з хворобами, а тому, що їм вдається їх уникнути. Дослідження показало: тільки 12,5% столітніх перенесли інфаркт, тоді як у віковій групі 80-89 років цей показник майже вдвічі вищий - 24%.

