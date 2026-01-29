Європа 'закипає': скоро спека зробить життя в частині країн нестерпним

Проблема ускладнюється тим, що інфраструктура цих країн спочатку створювалася для збереження тепла, а не для захисту від спеки.

Вчені попередили про зміну клімату / Колаж: Главред, фото: Freepik

Ви дізнаєтеся:

Кліматична карта Європи та Північної Америки може кардинально змінитися

Країни з помірним і холодним кліматом зазнають найрізкішого перепаду

Вчені Оксфордського університету попереджають: вже до середини століття звична кліматична карта Європи та Північної Америки може кардинально змінитися.

Регіони, які століттями вважалися прохолодними, все частіше стикатимуться з виснажливою спекою та екстремальними температурами, пише Daily Mail.

Дослідники відзначають, що при глобальному потеплінні на рівні близько 2 °C саме країни з помірним і холодним кліматом зазнають найрізкішого зростання кількості спекотних днів. Північ Європи ризикує опинитися в умовах, до яких вона просто не готова. За розрахунками кліматичних моделей, кількість "тропічних" днів різко збільшиться: в Ірландії — більш ніж удвічі, у Великій Британії — майже в півтора рази, а в Канаді — приблизно в два рази.

Проблема ускладнюється тим, що інфраструктура цих країн спочатку створювалася для збереження тепла, а не для захисту від спеки. Будівлі, енергетичні мережі та системи охорони здоров'я можуть не витримати нової кліматичної реальності. Серйозні зміни в потребах в охолодженні та опаленні починаються ще до подолання порогу в 1,5 °C глобального потепління.

За прогнозами, до 2050 року близько 3,8 мільярда людей — понад 40% населення Землі — житимуть в умовах небезпечної спеки. Це посилить навантаження на медицину, вдарить по сільському господарству та освіті, а також стане каталізатором нових хвиль кліматичної міграції.

Тенденції вже підтверджуються фактами: 2025 рік у Великій Британії став найтеплішим за весь період спостережень, а середня температура помітно перевищила кліматичну норму. Експерти Met Office підкреслюють, що такі аномалії — прямий наслідок антропогенної зміни клімату.

Вчені сходяться на думці: єдиний спосіб уповільнити насувається кризу — прискорений перехід до сталого розвитку і досягнення нульових викидів вуглецю. Без цього екстремальна спека стане новою нормою навіть там, де про неї раніше майже не замислювалися.

Вчені попереджають про катастрофічний сценарій

Якщо раніше екстремальні погодні умови виникали лише раз на 500 років, то тепер, через викиди вуглекислого газу від спалювання вугілля, нафти і газу, такі явища можуть повторюватися кожні 15 років. Вплив зміни клімату на інтенсивність спеки став значно більш відчутним.

Раніше Главред писав про те, що люті зими Україні вже не загрожують. Українці дивуються, що спричинило зміну клімату, адже взимку вже не так холодно, а влітку температура б'є всі рекорди. Але цьому є пояснення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що клімат робить їжу розкішшю. Багато погодних явищ, що спричинили це зростання цін, "були абсолютно безпрецедентними з історичної точки зору".

