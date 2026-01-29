Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наукові факти

Європа "закипає": скоро спека зробить життя в частині країн нестерпним

Олексій Тесля
29 січня 2026, 02:40
3
Проблема ускладнюється тим, що інфраструктура цих країн спочатку створювалася для збереження тепла, а не для захисту від спеки.
Клімат України
Вчені попередили про зміну клімату / Колаж: Главред, фото: Freepik

Ви дізнаєтеся:

  • Кліматична карта Європи та Північної Америки може кардинально змінитися
  • Країни з помірним і холодним кліматом зазнають найрізкішого перепаду

Вчені Оксфордського університету попереджають: вже до середини століття звична кліматична карта Європи та Північної Америки може кардинально змінитися.

Регіони, які століттями вважалися прохолодними, все частіше стикатимуться з виснажливою спекою та екстремальними температурами, пише Daily Mail.

відео дня

Дослідники відзначають, що при глобальному потеплінні на рівні близько 2 °C саме країни з помірним і холодним кліматом зазнають найрізкішого зростання кількості спекотних днів. Північ Європи ризикує опинитися в умовах, до яких вона просто не готова. За розрахунками кліматичних моделей, кількість "тропічних" днів різко збільшиться: в Ірландії — більш ніж удвічі, у Великій Британії — майже в півтора рази, а в Канаді — приблизно в два рази.

Проблема ускладнюється тим, що інфраструктура цих країн спочатку створювалася для збереження тепла, а не для захисту від спеки. Будівлі, енергетичні мережі та системи охорони здоров'я можуть не витримати нової кліматичної реальності. Серйозні зміни в потребах в охолодженні та опаленні починаються ще до подолання порогу в 1,5 °C глобального потепління.

За прогнозами, до 2050 року близько 3,8 мільярда людей — понад 40% населення Землі — житимуть в умовах небезпечної спеки. Це посилить навантаження на медицину, вдарить по сільському господарству та освіті, а також стане каталізатором нових хвиль кліматичної міграції.

Європа 'закипає': скоро спека зробить життя в частині країн нестерпним
/ Главред

Тенденції вже підтверджуються фактами: 2025 рік у Великій Британії став найтеплішим за весь період спостережень, а середня температура помітно перевищила кліматичну норму. Експерти Met Office підкреслюють, що такі аномалії — прямий наслідок антропогенної зміни клімату.

Вчені сходяться на думці: єдиний спосіб уповільнити насувається кризу — прискорений перехід до сталого розвитку і досягнення нульових викидів вуглецю. Без цього екстремальна спека стане новою нормою навіть там, де про неї раніше майже не замислювалися.

Вчені попереджають про катастрофічний сценарій

Якщо раніше екстремальні погодні умови виникали лише раз на 500 років, то тепер, через викиди вуглекислого газу від спалювання вугілля, нафти і газу, такі явища можуть повторюватися кожні 15 років. Вплив зміни клімату на інтенсивність спеки став значно більш відчутним.

Раніше Главред писав про те, що люті зими Україні вже не загрожують. Українці дивуються, що спричинило зміну клімату, адже взимку вже не так холодно, а влітку температура б'є всі рекорди. Але цьому є пояснення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що клімат робить їжу розкішшю. Багато погодних явищ, що спричинили це зростання цін, "були абсолютно безпрецедентними з історичної точки зору".

Інші новини:

Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

наука
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мінус два винищувачі з екіпажами: РФ втратила Су-30 і Су-34 за один день

Мінус два винищувачі з екіпажами: РФ втратила Су-30 і Су-34 за один день

00:19Світ
У Києві вводять графіки відключення світла: як діятимуть нові правила

У Києві вводять графіки відключення світла: як діятимуть нові правила

22:35Енергетика
Росія готує новий масований удар по Україні - українців попередили про загрозу

Росія готує новий масований удар по Україні - українців попередили про загрозу

21:36Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 28 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 29 січня: Тельцям - нове знайомство, Козорогам - відпочинок

Гороскоп на завтра 29 січня: Тельцям - нове знайомство, Козорогам - відпочинок

Відключення світла в Україні - графіки на 28 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 28 січня (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 29 січня: Бикам - завал, Тиграм потрібен відпочинок

Китайський гороскоп на завтра, 29 січня: Бикам - завал, Тиграм потрібен відпочинок

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 січня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 січня (оновлюється)

Останні новини

02:40

Європа "закипає": скоро спека зробить життя в частині країн нестерпним

01:53

Мерц різко висловився щодо вступу України до ЄС у 2027 році: відомо подробиці

01:12

5 продуктів, які категорично не можна зберігати у пластиковому контейнері

00:19

Мінус два винищувачі з екіпажами: РФ втратила Су-30 і Су-34 за один день

28 січня, середа
23:55

Французьке Le Figaro присвятило статтю 22-річній ветеранці та переможниці "Танців із зірками"Відео

Відключення світла стануть ще тривалішими в лютому: Рябцев – про те, до чого готуватися УкраїніВідключення світла стануть ще тривалішими в лютому: Рябцев – про те, до чого готуватися Україні
23:31

Загроза обвалення фронту: Sky News про ризик втрати двох великих міст на сході

22:48

Запах з котячого лотка зникне назавжди: прості поради, які реально працюютьВідео

22:38

Без опалення сотні багатоповерхівок: Кличко про відновлення подачі тепла у Києві

22:35

У Києві вводять графіки відключення світла: як діятимуть нові правила

Реклама
21:36

Росія готує новий масований удар по Україні - українців попередили про загрозуВідео

21:28

"Дуже боляче": Андре Тан показав свій спалений в Херсоні магазин після "прильоту"

21:24

Літаки, системи ППО та ракети: деталі нових пакетів допомоги Франції та ФРН Україні

21:01

Новий графік відключень для Рівненської області: коли не буде світла 29 січня

20:52

Нові графіки відключень для Черкас і області - коли не буде світла 29 січня

20:34

Психологи назвали 11 неочевидних ознак, які видають низький рівень IQ

20:33

У Трампа анонсували прямі переговори України та РФ: названо спірне питанняВідео

20:33

Яке ваше найголовніше слово в житті: місяць народження відкриває секрет

20:27

Світло вимикатимуть весь день: графіки для Запорізької області на 29 січня

19:59

Концерт пам'яті Степана Гігі: українська співачка відмовилася від участі в заходіВідео

19:37

Учні можуть не ходити на уроки християнської етики: за якої умови

Реклама
19:33

Всього одна хитрість — і яєчня буде ідеальною: смак здивує з першої виделкиВідео

19:31

МВС радить зробити запаси їжі і води - чи є підстави для паніки

19:10

Є всі ознаки російської підготовки до агресії у БалтіїПогляд

18:55

Через 40 років зірка фільму "Брудні танці" повернеться до своєї ролі

18:43

Відключення світла 29 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в четвер

18:38

Правові виклики підготовки до повоєнних виборів

18:33

Холод перетворює українців на "монстрів": що відбувається з мозком під час війниВідео

18:29

Найгірше – попереду: у Раді назвали терміни ускладнення ситуації в енергетиці

18:12

Долар раптово полетів вниз: новий курс валют на 29 січня

17:54

Просування росіян на Харківщині: в ЗСУ відповіли на заяви Герасимова

17:51

Ці знаки зодіаку скоро зірвуть джекпот: хто казково розбагатіє

17:36

"Безпорадне нікчемство": розкрито сценарій повного краху режиму Путіна

17:34

Мобілізація по-новому: як вручатимуть повістки та що буде з ТЦК на блокпостах

17:13

Сяє яскравіше за тата: донька Максима Галкіна підкорила змінами в зовнішності

17:10

Сильні морози повертаються: синоптик розповіла, коли і де в Україні вдарить до -26

16:59

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки з тістом за 51 секунду

16:58

Буде по 135 гривень за пачку: ціни на затребуваний продукт різко стрибнуть

16:30

Назавжди забути про накип: супершвидкий і безпечний метод очищення чайникаВідео

16:25

"Після консультації з ангелами": відомий український ведучий одружився в СШАФото

16:23

"Дівчинка плакала і кликала маму": що відомо про загиблих на КиївщиніФотоВідео

Реклама
16:07

Посівний календар на лютий 2026: найкращі дні для посіву розсади та квітів

15:57

Автоцивілка для УБД у 2026 році: нові правила, штрафи з камер та пільгове оформлення новини компанії

15:40

"Ти не просто мій чоловік": Альона Омаргалієва публічно звернулася до чоловіка-воїна

15:33

Як відкрити замерзле авто та не зламати ручку: секрет, який мають знати всіВідео

15:29

"Це була найстрашніша ніч": як загинув рятувальник під час атаки на Київ

15:26

Зустріч Зеленського і Путіна в Москві - у Кремлі зробили несподівану заявуВідео

15:15

Легендарний жакет і несподівані вирізи: 5 трендів, які варто повторити в 2026 році

14:38

Влупить 24-градусний мороз: Україну накриє нова хвиля сильного похолодання

14:36

Туман, ожеледиця і опади: синоптики здивували прогнозом погоди на Полтавщині

14:25

"Втратила бажання жити": померла відома українська актриса

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти